Briti välisminister võrdles Putinit Hitleriga

Suurbritannia välisminister Boris Johnson ütles kolmapäeval, et Venemaa president Vladimir Putin kasutab sel suvel Venemaal toimuvat jalgpalli MM-finaalturniiri oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks samal viisil kui Adolf Hitler kasutas ära 1936. aasta Berliini olümpiamänge.

"Putin kasutab eelseisvat jalgpalli MMi oma riigi maine tugevdamiseks samal viisil nagu Hitler 1936. aasta Berliini olümpiat," rääkis Johnson, vahendab BBC.

"Mõte, et Putin kasutab seda üritust kavala PR-trikina, et ilustada Venemaa riigi jõhkrat ja korrumpeerunud süsteemi, täidab mind õudusega. Ma arvan, et võrdlus 1936. aastaga on väga asjakohane," rõhutas välisminister.

Johnson lisas, et MM-finaalturniiri boikoteerimist ta siiski õigeks ei pea, sest sellega karistataks Inglismaa koondist ja rahvusmeeskonna poolehoidjaid.

"Meie jaoks on ülioluline Venemaaga läbirääkimisi alustada, et saada selgust, kuidas nad kavatsevad FIFA-ga (Rahvusvaheline Jalgpalliliit) sõlmitud lepingust tulenevat kohustust täita, et inglaste turvalisus oleks MMi ajal tagatud. Me kindlasti alustame neid kõnelusi," märkis Johnson.

Suurbritannia ja Venemaa suhted on väga halvad pärast endise Vene topeltagendi Sergei Skripali mõrvamist, milles britid süüdistavad Venemaa võime.

Tänavune jalgpalli MM-finaalturniir peetakse 14. juunist kuni 15. juulini üheteistkümnes Venemaa linnas.