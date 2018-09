Briti sõjaväelased võitsid Eesti meistritiitli

„Tänu Tallinna Kalevi ragbimeeskonnale on viimased kuud olnud suurepärane algus meie teenistusele Eestis, NATO eFP raames. Võimalus mängida ragbit Tallinna Kaleviga, nii treeningutes kui ka meeskonna koosseisuliste mängijatena liigamängudel, on ületanud kõik ootused, sest kui me esimest korda Eestisse saabusime arvasime, et niipea ragbit mängida ei saa. Nüüd osaleme kaks korda nädalas Kalevi trennides, lisaks veel mängud siin ja Soomes nädalavahetustel,“ rõõmustas Bambridge.

Bambridge’i sõnul on Eesti ragbikogukond olnud erakordselt avatud ning teinud briti sõduritele nende kohanemise äärmiselt nauditavaks. „Meeskond on väga kirju – koos mängivad kogenud mängijad, aga ka uustulnukad. Ometi on meeskond kasvanud üha tugevamaks ning selle tulemusena ei võideta ainult medaleid ja trofeesid, aga leitakse ka suurepäraseid sõpru!“ ütles Bambridge, kelle sõnul on eestlastel ragbimänguks tohutu potentsiaal. „Tegu on rahvaga, kellel on loomulik sporditalent – isegi uued tulijad kohanevad mänguga kiiresti ning saavad ka osaks ragbi kogukonnast ja kultuurist. Kokkuvõttes soovime tänada siinseid ragbimängijaid, fänne ja meeskonda selle suurepärase võimaluse eest,“ ütles Bambridge lõpetuseks.