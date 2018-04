Briti paraolümplane sattus lennukis skandaali: mul ei lubatud põrandal roomates vetsu minna!

Briti ratastoolisportlane Nikki Emerson sattus Emiratesi lennukompaniiga Austraaliasse Rahvaste ühenduse mängudele lennates skandaali, kui tal keelati omal jõul WC-sse minemine.

29-aastane Emerson tahtis tualetti minna sel ajal, kui stjuardessid parasjagu reisijatele süüa ja juua jagasid. Kui ta ühelt neist palus, et nad ta WC-sse aitaksid, öeldi Emersonile, et ta tund aega ootaks - siis saab keegi talle appi minna.

Kuna sportlane ei jaksanud nii kaua kannatada, otsustas ta omal jõul WC-sse roomata. Sellele vaadati aga stjuardesside poolt väga halvasti. "Kui tualetist välja tulin, öeldi mulle, et see ei ole okei, et ma ei tohiks põrandal olla, kuna see häirib kaasreisijaid, tekitades nendes ebamugavust. Minu meelest oli ainus asi, mis kaasreisijates ebamugavust tekitas aga see, et nende lennufirmal ei olnud adekvaatseid meetmeid, kuidas puuetega inimestega toime tulla," rääkis Emerson BBC-le.

Naise sõnul ei ole tema seisundis inimese puhul roomamises midagi ebatavalist. "Puudega inimesena, kes palju reisib, tunnen ma üldiselt ennast seda tehes suhteliselt vabalt. See võib inimeste jaoks šokeeriv välja näha, aga minu jaoks on see viis, kuidas ilma ratastoolita iseseisvalt liikuda."