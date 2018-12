BLOGI ja FOTOD | Aasta sportlased on valitud! Magnus Kirt alistas Tänaku, Saskia Alusalu Katrina Lehise

"Spordiaasta tähed"

Aasta meessportlane on Magnus Kirt!

Alusalu tänab Kristjan Palusalu ning avaldab, et tema esivanemad otsustasid perekonnanimede eestistamise ajal just Palusalu auks Alusalu valida.

Veel üks väike üllatus: aasta naissportlaseks ei kuulutatudki Katrina Lehis. Võitja on hoopis Saskia Alusalu!

Auhinna võtab vastu Martin Järveoja."Energia jäävuse seadus on olulisemaid seadusi füüsikas. Energia ei teki ega kao, ta võib vaid muunduda ühest liigist teiseks või kanduda ühest liigist teisele. Toyota energia on meil tänavu aidanud saavutada palju häid tulemusi. Samas tuleb tunnistada, et energia ülekandmisel olid kohati kaod pisut suured ja seetõttu jäi meil võib-olla tiitel võitmata. Kõige rohkem tahaksin tänada meie perekondi ja toetajaid - tänu teile oleme nii tugevad kui me oleme ja kõige tähtsamad on Eesti rallifännid, kes on võtnud teekonna ette mõnele MM-etapile. On väga tore näha Mehhiko mägedes või Saksamaa viinamarjaistandustes Eesti lippe lehvimas - see on soe tunne."

Aasta võistkonna osas ei ole mingit üllatust - Ott Tänak ja Martin Järveoja võtavad siin kindla esikoha!

Aasta treener on teist aastat järjest Gheorghe Cretu! Üllatus?Auhinna võtab vastu võrkpallikoondise kapten Kert Toobal.

Kogu üritus on tohutult veninud ning pausid on pikaks tõmmatud, aga nüüd on aeg lõpuks kuldsete Kristjanite jagamise käes. Esimesena jagatakse välja parima treeneri Kristjan.

Aasta spordihing on Rapla korvpalli eestvedaja Jaak Karp!Rapla Korvpallikooli tegevjuht ja AVIS UTILITAS Rapla võistkonna mänedžer Jaak Karbi juhtimisel on väikelinna korvpalliklubist kujunenud Eesti üks tugevamaid. Rapla klubil on jätkusuutlik saavutusspordi süsteem, lojaalsed toetajad, professionaalsed taustajõud ning mis kõige olulisem – toetav kogukond, keda liidab korvpall. Korvpall on viinud viie tuhande elanikuga Rapla ka kindlalt Baltikumi spordikaardile.Rapla Korvpallikool arendas esimesena Eesti korvpalliklubidest välja tervikliku klubipüramiidsüsteemi, mis algab lastekorvpalliga nii poistele kui ka tüdrukutele ning tipneb Eesti-Läti liigas mängiva esindusmeeskonnaga AVIS UTILITAS Rapla. Sealjuures on Rapla esindusmeeskond väikseimas linnas tegutsev professionaalne korvpalliklubi Eestis ning terves Läänemere regioonis. Rapla Korvpallikooli võistkonnad on erinevates vanuseklassides aastaid kuulunud Eesti paremikku ning siit on kasvanud nii noorte- kui ka rahvuskoondise mängijaid, aga ka sadu ja sadu lihtsalt tublisid ja sportlikke Eesti noori.Jaak Karbi eestvedamisel panustab Rapla Korvpallikool palju ka esindusmeeskonna kodumängude korraldamisesse, et pakkuda igas vanuses Raplamaa elanikele sportlikku innustust ning kogukonda liitvat emotsiooni ja meelelahutust. Sealjuures võib Karpi pidada piirkonna suurimate regulaarselt toimuvate spordi- ja meelelahutusürituste korraldajaks – kuni veerandsada korda aastas toob ta Rapla mängudele iga kord kokku 500-1000 külastajat.Lisaks tööle korvpallikooli juhtimisel pani Karp aluse Eesti esimese korvpallimuuseumi rajamisele, mis on plaanis avada Raplas 2019. aastal.

Aasta noorsportlane on - juba kolmandat korda! - Kelly Sildaru!

Aasta parasportlased on kõrgushüppaja Marja-Liisa Landar ja ujuja Matz Topkin!

Rahvusvahelise Olümpiakomitee auhinna „Olympism in Action“ pälvis Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum.Baltimaade suurim elamuslik spordimuuseum on oma meeskonnaga viimase kahe aastaga teinud läbi tohutu arengu – muuhulgas on muuseum tunnistatud Eesti aasta muuseumihariduse edendajaks, pälvinud kuus Eesti muuseumiauhindade nominatsiooni ja suurendanud külastatavust pakkudes nii haridus-, olümpia- kui spordielamust kümnetele tuhandetele lastele ja noortele ning kõigile spordisõpradele.Rahvusvahelise Olümpiamuuseumide koostöövõrgustiku asutajaliikmena on muuseumi tegevuse keskmes eelkõige olümpiamängude loo ja Eesti sportlaste saavutuste kajastamine. 2018. aastal lisandus Eesti ühe kiiremini areneva muuseumi kontole aga ka nii ralliteemaline näitus kui ka suurejooneline rahvusvaheline koostöö Real Madridi jalgpalliklubiga - tegu on mitte ainult Eesti, vaid tõenäoliselt kogu Põhja-Euroopa ühe suurima spordiajaloolise koostööprojektiga maailma edukaima jalgpalliklubiga.Kõik muuseumi tegevused kannavad endas sama visiooni - muuseumis ei ole kõik asjad vitriinides peidus, vaid võimalusel inimestele nähtavad, näitlikustatud ja katsutavad. 21. sajandi sportlik elamusmuuseum peab pakkuma võimalust kogeda, proovida ja avastada selliselt, et killuke spordi kirge ja väärtusi jõuaks iga külastaja südamesse.

"Spordikongress otsustas, et vajame Team Estoniat nii, nagu on seda teinud paljud väikeriigid. Team Estonia alustab oma tegevust järgmise aasta alguses ja selle eesmärgiks on, et tipud suudaks konkurentsivõimeliselt treenida teiste maailma tippudega."

"Noored peaksid meie hinnangul liikuma aktiivselt seitse tundi nädalas - atesteeritud treeneri juhendamisel. Oleme võtnud ambitsioonika eesmärgi - aastaks 2035 oleks sport kõigi kooliprogrammi osa, olenemata rahakotist."

Urmas Sõõrumaa avakõnes: "Taliolümpialt me kahjuks medalit ei saanud - meil ei olnud õnne ka, Kelly oli vigastatud. Võitsime esimese medali noorte olümpialt - selle sai Greta Jaanson. Tahaks tänada kõiki neid, kes on oma aladel silma paistnud ja tiitlivõistlustelt medaleid võitnud."

Tundub, et nüüd saab galaõhtu tõelise alguse. Marko Kaljuveeriga on taas laval ühinenud Tõnis Niinemets.

Nüüd on laval 17 Eesti olümpiamedalisti, keda rahvas aplausiga tänab. Galas tehakse nüüd paus.

Aasta veteransportlane on Virgo Karu - veteranide maailmameister murdmaasuusatamises.

Sama autasu teenib ka kogenud kergejõustikutreener Harry Lemberg.

Järjekordne aastapreemia laureaat on võrkpallitegelane Ellen Liik.

Kultuurkapitali aastapreemia saab veel üks triatlonimees - Ain-Alar Juhanson.

Kultuurkapitali aastapreemia teenib ka Läänemaa sporditegelane Ülle Lass.

Sama auhinna saab ka Eesti jäähoki eestvedaja Jaan Ahi!

Kultuurkapitali aastapreemia saab UEFA superkarikafinaali korraldamise eest Anne Rei!

Esimese auhinna - Kultuurkapitali aastapreemia - pälvib triatloni eestvedaja Urmo Raiend!

Gala on igatahes alanud - laval on Marko Kaljuveer, kes teeb sissejuhatust.

Noored ja ilusad saabuvad üritusele!

Praegu toimub EOK presidendi Urmas Sõõrumaa vastuvõtt sporditoetajatele ja alaliitudele.

Galaõhtu ei ole enam mägede taga! Kohapeal viibiv Gunnar Leheste saatis pildi sellest, milline vaade avaneb üritusele hetkel Saku Suurhalli restoranist.

