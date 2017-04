Audentese Otepää filiaalis on Tallinnas asuva peamajaga sarnased probleemid toitlustamisega: korraldatakse päevi, mil noorsportlased peavad piirduma supiga

Otepääl asuvas Audentese spordigümnaasiumi filiaalis, kus treenivad peamiselt suusaalade ja rattaspordi noored, on toitlustamises Tallinnas asuva peamajaga sarnased probleemid: toit on küll maitsev, kuid portsud väikesed.

Omapärase nähtusena korraldatakse Otepääl aga kord nädalas n-ö supipäevi, kus noorsportlastel tuleb lõunaprae asemel suppi süüa. Sööjad on veendunud, et tegemist on kokkuhoiuga, spordigümnaasiumi Otepää haru juhataja Reet Dalbergi sõnul aga on tegu noortes õige söömisharjumuse tekitamisega.

„Kui meil oli lõunamenüüs supp ja praad, jäeti supp söömata. Seepärast otsustasime teha kord nädalas, neljapäeviti lõunasöögiks suppi,” rääkis Dalberg. „Peale supi on selle toidukorra juures ka salat ja magustoit.” Audentese kodulehel avaldatud menüüs polnud salatit siiski mainitud.

Kuigi Audenteses kehtib ühtne riigihange, on Otepää filiaalis õpilaste päevane söögiraha pisut suurem kui Tallinnas. „Arvestame sellega, et osa õpilasi puudub, ja tänu sellele oleme saanud ühe inimese kohta kuluvat rahasummat tõsta,” selgitas Dalberg ja lisas, et summa on pisut üle kuue euro päevas.