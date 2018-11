Astrid Kannel: mind ei köida mägede vallutamine, mind huvitab raske distantsi läbimine

Kirg on matkamine

Ülikoolis hakkas Astrid otsima inimesi, kellega koos matkata. Tema kirglik suhe mägedega algas keskkoolipäevil.

Audru keskkoolis oli mu klassijuhatajaks Mart Kuuskmann, kes viis meid 10. klassis Krimmi mägedesse. Me jõudsime kohale öösel, hommikul oli kohutavalt paks udu ja ma polnud elus ühtegi korraliku mäge näinud. Kõndisin üle puhkekeskuse platsi – mäletan, et mul oli veel plekktass käes – ja järsku läks udu kaheks! Ma nägin mäe tippu ja mõistsin, et armastus mägede vastu jääb minuga igaveseks.

Mind ei köida mägede vallutamine, mind huvitab raske distantsi läbimine. Et see oleks füüsiline katsumus, et seal tuleks lahendada mõnigi mõistatus. Ja jälgida kaaslasi. Olen korduvalt näinud, kuidas matka alustab armunud paar, kes ei suuda end üksteisest lahti haakida, aga kahe nädala pärast ei taha need inimesed enam kunagi kohtuda ja ei kohtugi...

Rasketes oludes tulevad välja inimese tegelikud omadused.

Aga nüüd, vanemast peast, on mul tekkinud tunne, et põhimõtteliselt võiks ka „sealt tipust“ läbi astuda.

(Kavalalt.) Aga ma ei ole nõus niisama tippu ronima, tahaks, et seal midagi juhtuks.

