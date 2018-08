Annika Rihma sai orienteeriumise MM-il tavarajal 20. koha

Eestlasi oli stardis kaks – oma elus esimest korda MM-i tavarada jooksev Kerstin Uiboupin ja ülikogenud Annika Rihma. 71 naise seas seitsmendana startinud Uiboupin möödus suuremate vigadeta joostes kõigist varem startinuist ning oli päeva esimeseks finišeerijaks. Tulemus 101:29 andis lõpuprotokollis 36. koha (+27:25).

Stardiprotokolli teises pooles, tugevamate seas startinud Annika Rihma tegi raja esimesel kolmandikul paar minutilist viga ja liikus seejärel suuremate apsudeta. Raja lõpuosas juhtus õnnetus temaga koos liikunud soomlanna Anna Haatajaga, kes väänas õla liigesest välja. Ootamatu juhtum ja kaaslase abistamine võtsid oma aja ja lõid emotsionaalselt võistlusrütmist välja ning see läks lõpuprotokollis maksma mõned kohad. Lõppaeg 94:09 (+20:06) andis 20. koha. See on mulluse, kodumaal joostud MM-tavaraja tulemuse kordamine.

Medaliheitluses oli silmnähtavalt kõige ambitsioonikam lühirajal hävinud tiitlikaitsja Tove Alexandersson Rootsist, kes juhtis võistlust peaaegu algusest lõpuni ja tuli maailmameistriks ajaga 74:04. Ootamatult visa vastupanu osutas talle sprindidistantside valitseja, taanlanna Maja Alm. Kaks minutit enne rootslannat startinud Alm suutis kaheminutilise stariintervalli juures vältida enda kinnipüüdmist peakonkurendi poolt ning rajal püsis nende vahe stabiilselt ühe minuti ringis. Lõpuks teenis Alm hõbeda kaotusega 1:27. Pronksi teenis oma esimese individuaalse MM-medalina šveitslanna Sabine Hauswirth, kes kaotas võitjale 2:26.