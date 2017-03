7. märtsil toimunud EML-i nõukogu koosolekul valiti maleliidu uueks presidendiks Ken Koort. Üle viie aasta presidendina alaliitu juhtinud Andrei Korobeinik jätkab tööd nõukogu liikmena.

„Kui 2011. aastal tulin Eesti Maleliidu nõukogusse, siis olid males keerulised ajad, probleemideks olid nii rahastuse kui ka koostöö puudulikkus," rääkis Korobeinik. "Viie aastaga on male madalseisust välja toodud, suhted on normaliseerunud ning alaliit tegutseb jätkusuutlikult. Suurematest projektidest korraldasime 2013. aastal Eestis FIDE kongressi, 2014. aastal Euroopa noorte kiir- ja välkmale meistrivõistlused ning 2016. aastal toimusid Tallinnas Euroopa täiskasvanute kiir – ja välkmale meistrivõistlused, mis kujunes läbi aegade suurimaks malevõistluseks meie regioonis. Lisaks oleme taastanud Balti tsooniturniiride traditsiooni, mis annab meie tippmaletajatele võimaluse võistelda pääsu eest Maailma Karikaturniiridele. Ühe suurema projektina viisime 2012. aastal koolidesse male algõpetuse läbi programmi „Male koolidesse“. Tänaseks osaleb programmis üle 30-ne kooli ning male algõppe on läbinud üle 5000 lapse".

Uue presidendina ametisse astuv Ken Koort loodab jätkata Korobeiniku eestvedamisel algatatud initsiatiive, püüdes tuua male juurde lisavahendeid, tagada meie tugevamate maletajate tasemel ettevalmistus ja arendada malet noorte hulgas.

„Kui Paul Keres 100 maleaastal oli male Eestis kõrgendatud tähelepanu all ja meie üritused leidsid varasemast rohkem kajastust, siis eesmärk on seda suunda jätkata ka tulevikus," sõnas Koort. "Eestis on palju tugevaid mängijaid ning korraldatakse väga kõrgetasemelisi üritusi, kuid tähelepanu malel võiks olla palju suurem. Lisaks igapäevasele tegevusele soovime suuremate ettevõtmistena laiendada 2017. aasta sügisest oluliselt projekti „Male koolidesse“. Kindlasti on eesmärgiks laiendada male toetajaskonda, et tagada meie tugevamate maletajate ettevalmistus maleolümpiaks ning teisteks tiitlivõistlusteks."

Ken Koort on lõpetanud 2002. aastal Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi ja omandanud 2015. aastal Executive MBA kraadi Singapuri Nanyangi Tehnoloogiaülikoolis. Ta on töötanud rahvastikuministri esindajana Ida-Virumaal, Eesti esindajana Euroopa Komisjoni Integratsioonivõrgustiku juures, Euroopa Nõukogu Migratsioonibüroo liikmena, Euroopa Nõukogu ekspertkomisjoni esimehena ning lennundusettevõtte Panaviatic juhina aastatel 2008-2012. Täna juhib Ken Koort lennufirmat Diamond Sky ja infotehnoloogiaettevõtet Grid Group OÜ.