Aktiivsus sotsiaalmeedias tähendab raha ka Eesti sportlaste jaoks

Lõppenud Pyeongchangi olümpiamängudel Eesti kõige edukamaks sportlaseks olnud Saskia Alusalu tunnistas juba spordi suurpeo avamise eel Eesti Päevalehele, et ta käitub sotsiaalmeedias küllaltki teadlikult. “Mul on toetajatega teatud kokkulepped, et mida ja kui tihti ma postitan,“ avaldas Alusalu, et tema tegutsemine on osaliselt kooskõlastatud sponsoritega.

Antud tegutsemismustris ei ole Eesti spordi mõistes midagi uut. Freestyle-suusataja Kelly Sildaru treenerist isa Tõnis tõdes juba aastaid tagasi, et traditsioonilises mõttes spordisponsorlust ei ole tänapäeval sisuliselt enam olemas. Nimelt tahavad toetajad aina enam midagi vastu saada. Lisaks viimaste korraldatud üritustel osalemisele ja ajakirjanduses figureerimisele tuleb sponsoreid meeles pidada ka sotsiaalmeedias. Nii võib näiteks Sildarude videoblogides näha lisaks trikkidele ka toetajate logosid.

Sildarude kõrval on üheks aktiivsemaks sotsiaalmeedias fännide kaasajaks rallisõitja Ott Tänak. Kui rääkida teadlikust tegutsemisest ja koostööst sponsoritega, siis võiks eeskujuks tuua kaugushüppajat Ksenija Baltat. Nike'i sportlasena figureerib antud firma logo Instagrami postitustes regulaarselt tema riietel.