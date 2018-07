Aivar Hommik – õpilaste innustaja

Kui palun Aivaril võrrelda tänapäeva lapsi nn nõukaaja lastega, siis esimese hooga ütleb Aivar, et kes ikka tahab ja soovib kuhugi jõuda, see pingutas vanasti ja pingutab ka nüüd. „Eks nutiajastu on lapsi loomulikult passiivsemaks teinud. Aktiivsust näidatakse üles males, kabes ja sudokus, sest neid mänge viin ma läbi arvutiklassis,” räägib Aivar. Sportimistingimused ei ole palju muutunud. Tekkinud on lihtsalt palju erisusi nn võrdsuse printsiibil, et raskustes lapsele määratakse tugiisik, nad jäävad kooli edasi ja nendega peab arvestama. Varem suunati nad erikooli. See on viimase 3–4 aasta trend.

Norme kui selliseid ei eksisteeri juba 90-ndate algusest peale. „Mina viisin kohe alguses sisse arengukaardid, mis andsid hea võrdluse õpilase arengust. Tänasel päeval tuleb täita liikumispäevikut. Riiklikus ainekavas on näiteks kirjas, et jooksudistantsi peab õpilane suutma läbida ühtlases tempos. Meie koolis on alates sügisest arvestuslik hindamine ehk siis aine saab kas arvestatud või mittearvestatud ning lisaks tuleb kirjutada hinnang võrreldes eelmise aastaga,” seletab Aivar.

