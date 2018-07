Airi Tooming - Xena reidi võitja

Tallinna ringkonna Naiskodukaitsjad korraldavad igal aastal enese proovilepanekuks sõjaliste sugemetega sportlikku võistlust, mis kannab nime Xena reid. „Sel aastal oli võistluse sisuks laskejooks, kus lisaks läbitud jooksuringidele tuli omada ka täpset silma ja kätt lasketiirus,” selgitab Airi. Põnevaks teeb Xena reidi see, et üritus ei ole kunagi samas formaadis, näiteks on varasemalt võisteldud põnevas takistusjooksus. Võistlusele on end proovile panema oodatud kõik, olenemata treenitusest või varasemast võistluskogemusest, sest kõik, kes raja läbi teevad, on võitjad. „Võistluse eestvedaja on Naiskodukaitse Tallinna ringkonna spordigrupi juht ja mereväe ohvitser Kärt Praks, kes oma uskumatu energiaga suudab korraldada väga mõnusad võistlused, kus tunnevad end oodatuna nii tõelised spordihundid kui algajad tervisesportlased,” kiidab Airi.

Esimest korda laskejooksul osalenud Airi tunnistab, et võistluste eel oli tunne üsna ärev. „Kuigi laskmisega olen aastate jooksul loomulikult tegelenud, siis viimastel aastatel pole regulaarselt harjutanud ning seega polnud erilist aimdust oma tasemest ja suutlikkusest,” räägib naine. Spetsiaalselt Xena reidiks ta end ei treeninud, pigem kasutas oskuslikult ära oma olemasolevad tugevusi ja tegutses strateegiliselt. Airi sõnul on õblukesel naisel sportrelva hoida ja sellega sihtida füüsiliselt väga keeruline, seda eriti püsti ja põlvelt laskeasendi puhul. „Olukorra teeb veel keerulisemaks asjaolu, et jooksuringilt tulles on kõrge pulsi tõttu keeruline laskmisele keskenduda, see on tavapärasest lasketiirus kõmmutamisest oluliselt raskem,” lausub Airi. Seega pani naine juba enne strateegia paika, mis nägi ette, et jooksurajal on vaja kõvasti pingutada, et võimalikud laskmisel tekkivad miinused tasa teha.

