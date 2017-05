Aasta spordiraamat räägib korvpallimeeskonna loo

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ning Eesti Olümpiaakadeemia koostöös välja antava Georg Hackenschmidti nimelise aasta spordiraamatu auhinna võitjaks kuulutati Vahur Kalmre raamat „Tartu Rock! Tartu Rock! Ühe korvpallimeeskonna lugu“.

Spordimuuseumi projektijuhi ja raamatuauhinda välja andva žürii liikme Kalle Voolaiu sõnul on selleaastane võiduraamat märgilise tähtsusega mitmes mõttes. „Esiteks on esmakordselt ajaloos üks autor Hackenschmidti kuju võitnud kahel korral," selgitas ta. Teine huvitav asjaolu on aga raamatu uudne lähenemine - Voolaiu sõnul pole varasemalt kuigi palju mõnest konkreetsest meeskonnast räägitud. "Tartu Rocki lugu igal juhul vääris kirja panemist ja tunnustamist," arvas spordiajaloolane.

Žürii oli Kalle Voolaiu sõnul raamatute hea taseme tõttu sel aastal eriti raskes olukorras. "Oli väga ühtlane tase, žüriil oli päris kõva kemplemine, sest neli raamatut viiest olid väga tõsise kaalumise all ja oleksid kõik võitu väärt olnud, paraku pidime valiku tegema," ütles Voolaid. "Peamiseks kriteeriumiks sai lõpuks see, kuidas raamat sobitus konkursi statuudiga, ja korvpallimeeskonna loost kõnelev teos oli meie hinnangul see kõige õigem."

Eelmisel aastal võitis raamatuauhinna Mait Riisman autobiograafilise raamatuga "Veepallur".