62 inimest jahtis Võrtsjärvel jääaluse kalapüügi meistritiitlit

Teisel päeval pidas korraldaja nõu teiste klubide sportlastega, kuhu panna sektorid nii, et kala oleks rohkem. Otsustati teise päeva sektorid panna veidi sügavamale, kus pidi eelduste kohaselt olema rohkem kala. Samuti kõlas arvamusi, et ilmamuutuse teisel päeval peaks kalavõtt kõige parem olema. Seetõttu alustasid teisel päeval paljud võistlejad püüki sellest, et proovisid tabada särge, nurgu ja kui veab, siis ka latikat. Puuritud augud söödeti sisse, kuid mõne aja pärast pidid sportlased pettuma, sest selgus, et ka seal oli valget kala vähe, ja paljud hakkasid püüdma kiiska, et midagigi saada. Osades sektorites tegidki parima tulemuse need, kes said teistest varem aru, et täna tuleb püüda kiiska, mitte särge. Oli ka erandeid, näiteks eelmise päeva kangelane Mati Banhard suutis ka teisel päeval kõiki üllatada ja püüdis 1,4 kg valget kala. Mõned sportlased said ka «boonused» - latikad, millest suurima tabas Lehar Leetsaar, latika kaal oli umbes 500g. Iga saadud boonus tõstis võistleja sektori edetabelis päris kõrgele. Teised pidid rahulduma kiisa ja mõne üksiku ahvenaga. Teisel päeval olid saagid niisiis väiksemad kui esimesel päeval, aga iga raske võistlus karastab vaimu.

Üldklassis tuli Eesti meistriks Mati Banhard, kes sai esikohad mõlemal päeval. Teiseks tuli Denis Manov, kes sai samuti 2 kohapunkti, kuid kelle saagi kogukaal oli väiksem. Kolmanda koha saavutas Jaanus Viitkin, kes jättis maha kummikud ja pidi püüdma sisejalatsites, kuigi jää peal oli märg lumi ja vesi.

Juunioride arvestuses oli parim Aare Silm, noorte arvestuses tuli meistriks Serena Sarapuu, naistest võidutses Gerli Albert. Võistkondlikus arvestuses tuli Eesti meistriks Kõue võistkond kooseisus Jaanus Viitkin, Aare Silm, Andrus Nurme ja Margus Ollin.