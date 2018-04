25 000-eurone ERGO stipendium jagunes 11 noorsportlase vahel

ERGO kindlustusselts jagab üheksa noorsportlase ja ühe kaheliikmelise meeskonna vahel stipendiumi koguväärtuses 25 000 eurot. Stipendiumile kandideeris 74 sportlast kokku 34 erinevalt spordialalt.

Kolmandat korda jagatava stipendiumi eesmärk on toetada noorsportlaste ja lootustandvate noorte talentide ettevalmistust ning osalemist rahvusvahelistel võistlustel.

“Mitmed stipendiaadid on juba olümpial heade tulemuste poolest silma paistnud ning mitmete puhul pole need ajad enam mägede taga. Kõik stipendiumile esitatud avaldused näitasid, et iga toetus on noorsportlaste jaoks oluline ja väga oodatud. Hoolimata sellest, kui kaugele sportlaskarjääris ollakse jõudnud. Tänavu valituks osutunud sportlastel on kõik eeldused olemas, et tõusta järgmiseks suureks täheks,” ütles hindamiskomisjoni juht Erko Makienko.

Hindamiskomisjon otsustas välja valitud stipendiaate toetada võrdselt 2 500 euroga.

2018. aasta stipendiaadid on:

· Aksel Nõmmela, jalgrattasport

· Erika Kirpu, vehklemine

· Johann Poolak ja Marko Laius, sõudmine

· Joosep Karlson, aerutamine

· Kristjan Koll, suusatamine

· Mai Narva, male

· Margaret Markvardt, ujumine

· Marten Liiv, kiiruisutamine

· Robin Nool, kergejõustik - teivashüpe

· Saskia Alusalu, kiiruisutamine

Hindamiskomisjoni töös osalesid spordieksperdid Allar Levandi ja Ivar Jurtšenko, EOK esindajad Martti Raju ja Aivo Normak ning ERGO esindajad Alo Alunurm ja Erko Makienko.