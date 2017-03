ERGO kindlustusseltsi noorte sportlaste stipendiumile kandideerib 70 sportlast. Stipendiumi saajad selguvad hiljemalt 27. aprilliks ERGO poolt kokku kutsutud hindamiskomisjoni otsusega.

Stipendiumit antakse välja teist aastat ja selle eesmärk on toetada lootustandvate noorte talentide ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Kõige enam avaldusi laekus tänavu kergejõustiklastelt, järgnesid purjetajad ja suusatajad.

“Esindatud on kolmekümne kolme ala noorsportlased - peotantsust poksini ja suusaorienteerumisest snuukrini. Valiku tegemine saab olema keeruline. Lähtume valikut tehes eesmärgist toetada eelkõige nende lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel, kellel rahalised võimalused on seni olnud piiratud,” ütles ERGO Eesti juht Tarmo Koll. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.

2016. aasta stipendiaadid olid:

Ralf Tribuntsov, ujumine

Marten Liiv, kiiruisutamine

Erika Kirpu, vehklemine

Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp, purjetamine

Meril Beilmann, laskesuusatamine

Kristjan Ilves, kahevõistlus

Kristin Kuuba ja Helina Rüütel, sulgpall

Kreete Verlin, kergejõustik

Marie Turmann, curling