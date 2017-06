2024. aasta olümpialinn sai eile õhtul selgeks?

Kõigi eelduste kohaselt korraldab 2024. aasta suveolümpia Pariis ning 2028. aasta mängud Los Angeles.

Praeguseks on need kaks linna ainsate ametlike kandidaatidena võistlustulle jäänud ning Rahvusvaheline Olümpiakomitee on varem korduvalt mõista andnud, et kuna tegemist on kahe suurepärase variandiga, üritatakse ühest neist teha 2028. aasta olümpialinn. Varem on aga nii Pariis kui Los Angeles välja öelnud, et nemad keskenduvad vaid seitsme aasta pärast toimuvatele mängudele.

Nüüd näib aga selles osas olevat toimunud murrang: Los Angelese kampaania esimees Casey Wasserman tuli välja avaldusega, mida võib tõlgendada kui 2024. aasta olümpia Pariisile loovutamist.

"Otseselt välja öeldes ei ole LA 2024 kampaania olnud kunagi ainult LA või 2024," seisis Wassermani tsitaadis. "Kui 2024. ja 2028. aasta olümpialinnade korraga välja kuulutamise teema esimest korda tõusetus, ei esitanud me ultimaatumeid. Me ei teinud seda, kuna tahame ROKile olla head partnerid. Me ei tee seda ainult oma linna nimel, teeme seda kogu maailma ja olümpialiikumise nimel."

Wassermani avaldus tuli välja vaid kaks päeva enne seda, kui ROKi täitevkomitee peaks heaks kiitma plaani esimest korda ajaloos kuulutada korraga välja kahe järgmise suveolümpia korraldajalinnad.

2024. aasta olümpialinnadeks kandideerisid esialgu veel Budapest, Rooma ja Hamburg. Nii Pariis kui Los Angeles on varem kahel korral olümpiamänge võõrustanud: Prantsusmaa pealinn aastatel 1900 ja 1924, USA suuruselt teine linn aastatel 1932 ja 1984. Pariis korraldaks seega olümpia täpselt saja-aastase pausi järel.