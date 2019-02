2024. aasta olümpiale rühivad mitmed põnevad spordialad eesotsas breiktantsu ja elektrimootorrattasõiduga

Potentsiaalsete alade seas on ka mõned väga huvitavad või isegi ootamatud alad. Kui kaljuronimine, rulasõit ja surf on juba 2020. aasta Tokyo olümpiakavas ning loodavad oma koha säilitada - nagu ka pesapall-softpall -, siis mõned spordialad on olümpiapublikule seni sisuliselt tundmatud.

Üsna reaalseks peetakse näiteks breiktantsu lisamist olümpiakavasse - ala debüteeris eelmisel aastal Buenos Aireses edukalt noorte olümpiafestivalil, mis peaks ala šanssidele kaasa aitama. Paraku ei ole seni leitud ühest selgust, milline organisatsioon peaks breiktantsu kui spordiala ülemaailmselt esindama, kirjutab insidethegames.

Lisaks eelmainitud aladele loodavad Pariisis programmi pääseda veel näiteks squash, snuuker, male ning elektrimootorrataste distsipliin Trial E.

Vaata videot breiktantsuvõistlustest Buenos Airese noorte olümpiafestivalil: