13 riiki nõuavad, et WADA ei taastaks Venemaa antidopinguagentuuri õigusi

Pöördumisele on alla kirjutanud Suurbritannia, USA, Kanada, Saksamaa, Jaapani, Austraalia, Austria, Soome, Iirimaa, Hollandi, Uus-Meremaa, Norra ja Poola antidopinguagentuurid.

"Me ei mõista ega saa aktsepteerida, et kuigi kaks nõutud tingimust - Venemaa peab nõustuma Richard McLareni juhtimisel koostatud uurimisraporti tulemustega ja lubama WADA-l inspekteerida Moskva antidopingulaborit - on Venemaal siiani täitmata, kavatseb WADA RUSADA liikmelisuse taastada," seisab antidopinguagentuuride ühiskirjas.

"Venemaa on riik, mis on korda saatnud kõigi aegade suurima dopingupettuse rahvusvahelises spordis. Nõuame, et venelaste õiguste taastamine lükataks edasi seniks, kuni kõik neile esitatud nõuded on täidetud," lisatakse ühispöördumises.

Venemaa antidopinguagentuuri liikmesus võidakse ametlikult taastada juba homsel WADA täitevkomitee koosolekul.

Kui RUSADA suhtes tehakse positiivne otsus, võib Venemaa kergejõustikuliit uuesti saada rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) liikmeks.