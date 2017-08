11. Tartu Rulluisumaratoni võit läks Lätti

Täna peetud 11. Tartu Rulluisumaratoni 42 km pikkusel põhidistantsil triumfeeris lätlane Reinis Znotins, kes grupifinišis edestas Mart Markust ja mullust võitjat Marten Liivi. Naistest saavutas Enel Kõrva oma neljanda Tartu Rulluisumaratoni võidu.

Võistlus kulges just sellises taktis, et oodata võis grupifinišit: poolel võistlusmaal oli teistest eraldunud 26-pealine juhtgrupp. Lõpulaskumisele tulles aga oli võiduvõimalus 18 mehel. Finišisirgel väledaimat jalga näidanud Znotinsi lõpuaeg oli 1.10.05,86, teise ja kolmandana lõpetanud Markus ning Liiv kaotasid vastavalt 11 ja 24 sajandikuga. „Grupist minema pääseda oli väga keeruline, kuna seal olid mõned väga kõvad kutid. Seega mõtlesingi sõidu ajal, et ainus võimalus sõit võita on grupifinišis,“ rääkis Znotins.

Pjedestaali teisele astmele tõusnud Mart Markus sõnas pärast võistlust, et võidumehe vastu proovitud taktika seekord vilja ei kandnud. „Üritasime tiimikaaslastega teha vahesprinte, lootsime väikese pundiga eest ära saada. Siiski jõudsid kõik, eesotsas Reinisega, vahed tagasi uisutada. Kui 10 km jäi lõpuni, oli teada, et tuleb suur grupifiniš,“ ütles ta.

Kui eile võttis Enel Kõrva oma neljanda Tartu Rulluisusprindi võidu, siis täna tuli ka neljas Tartu Rulluisumaratoni tiitel. Tihedas lõpuheitluses edestas Kõrva (lõpuaeg 1.15.01,24) venelannasid Jevgenia Radionikit (+0,38) ja Julia Barakovat (+0,75). „Täna oli minu päev ja minu võimalus, kuna tippsportlasi ei olnud kohal. Tean, et olen lõpus kiire ning lihtsalt uskusin oma võimetesse,“ lausus võidunaine pärast finišit.

Kokku startis tänastele sõitudele 838 rulluisusõpra, neist 423 pikale ehk 42 km distantsile, 253 poolmaratoni distantsile ja 162 kõige lühemale, 10 km distantsile.

Järgmine osavõistlus Kuubiku sarjas on 20. Tartu Rattamaraton, mis leiab aset 24. septembril.