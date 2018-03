Viljandi võõrustab vooru keskses kohtumises Kehrat

Eesti käsipallimeistrivõistlustel jääb meeste meistriliigas enne veerandfinaalide algust meeskondadel pidada veel kaks mängu. Vaheturniiride viiendas ehk kokku 19. voorus lähevad eeldatavalt põnevaimas vastasseisus kokku Viljandi HC ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Kohtumine algab Viljandi spordihoones kolmapäeval kell 19.

Meistriliiga tabelis on kaks vooru enne lõppu vähemalt kohtade osas põnevust küll vähemaks jäänud, sest mõlemad veerandfinaalpaarid on selged, nagu ka Põlva Serviti ja Viljandi otsepääs poolfinaali. Vaid SK Tapa ja Aruküla/Audentes peavad selgitama, kes saavad 7. ja 8. koha.

Marko Koks: kodusaalis tahaks ikka võita

Viljandi ja Kehra kohtuvad sel hooajal juba kuuendat korda, sest Balti liigaski kuuluti samasse alagruppi. Seni on Kehral kaks, Viljandil üks võit ning kaks mängu lõppesid viigiga. Mulkide ainus edu pärineb just viimasest omavahelisest kohtumisest kui täpselt kuu aega tagasi saadi võõrsil 32:26 võit.

"Midagi mängus justkui pole, aga kodusaalis tahaks ikka võita," lausus Viljandi peatreener Marko Koks. "Kavatsen mänguminuteid kõigile anda ja koormust võrdselt jaotada. Külla saabub Kehra, kes võib meile vastu tulla ka poolfinaalseerias. Aga sinnani on veel pea kuu aega minna."

Viljandil on hetkel meistriliigas seitsmemänguline võiduseeria, aga kolmapäeval peetakse alles märtsikuu teine võistlusmäng. "Võibolla on isegi hea, et hetkel mänge vähem on, saame rahulikult valmistuda. Pärast järgmise nädala viimast vooru tuleb jälle pikem paus, nii et siis peame küll mõtlema mõnele kontrollkohtumisele, et mängutoonust hoida," arvas Koks.

"Tabelis on küll kõik selge, nii et ses mõttes on lihtne mängule minna, aga eks igal kohtumisel on oma tähtsus," arvas kehralaste peatreener Kaupo Liiva. "Viimati võitis Viljandi meid suhteliselt kindlalt. Usun aga, et meie vorm on teel ülesmäge ja nii on huvitav uuesti võrrelda ning eks omamoodi ole siin ka tõestamiskoht."

Kehra sai pühapäeval sel hooajal esmakordselt jagu Servitist, Liiva kinnitusel andis taoline võit loomulikult positiivseid emotsioone. "Aga rahulolul ei tohi tekkida lasta, igaks mänguks peab olema täiega keskendunud. Hooaja lõpuni on jäänud napilt kaks kuud ja kohe on ukse ees tähtsad play-off mängud," lisas Liiva.

Coop, Tapa ja Aruküla noolivad esimest võitu kolmapäevaste vastaste üle

Tugevama vahegrupi teises kohtumises mängitakse käimasoleva hooaja neljas Põlva-derbi kui vastamisi on Serviti ja Coop. Seni pole "emaklubi" nooremale kolleegile erilist sõnaõigust jätnud. Tiitlikaitsja alistas meistriliiga uustulnuka kolmes eelnevas mängus kindlalt, visates sealjuures Coopi võrku kokku 113 palli. Viimati oli Serviti parem 37:30.

Sarnane seis on ka HC Tallinn ja SK Tapa vastasseisus, kus pealinlased kolmel korral vastasest üle olnud, viimati kuu aega tagasi võõrsil tulemusega 29:18. Need kaks meeskonda valdavad endiselt hooaja ühe mängu skoorirekordit, sest avakohtumises pommitati tabloole numbrid 43:33.

Kolmapäeva õhtu viimases mängus võõrustab HC Viimsi/Tööriistamarket Aruküla/Audentese meeskonda. Siingi paaris on tänavu selge edu ehk kolm võitu kodumeeskonnal, kuu aega tagasi oli Viimsi 30:24 parem. Arukülalased pole vaheturniiril veel silma pähe saanud, viimased liigapunktid pärinevad 17. jaanuarist kui alistati SK Tapa.

Meistriliiga vaheturniiride 5. voor:

21.03. 19:00 Põlva Serviti – Põlva Coop

21.03. 19:00 HC Tallinn – SK Tapa

21.03. 19:00 Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

21.03. 19:30 HC Viimsi/Tööriistamarket – Aruküla/Audentes