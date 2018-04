Viljandi näitas hambaid, aga Kehra pääses finaali

Käsipalli Eesti meistrivõistlustel on selgunud mõlemad finalistid. HC Kehra alistas täna Viljandi HC võõrsil 30:28 (13:15) ja võitis kogu seeria mängudega 3:0.

Indrek Normak ja Kaspar Lees viskasid võitjatel kumbki kuus väravat, Martin Nerut ja Dmitro Jankovski toetasid meeskonda viie tabamusega. Viljandi resultatiivsemad olid Kirsto Järve ja Andrek Hapal seitsme väravaga.

"Ütlen ausalt – ei oodanud, et seeria 3:0 võidame," tunnistas Kehra peatreener Kaupo Liiva. "Eriti veel kui neist mängudest kaks olid Viljandis. Aimasime, et vastased liigselt joosta ei armasta ning rõhusime oma mängu ülesehituses kiire tempo peale. Täna oli võitlust palju, aga kannatasime esimese laine ära ja toonitasime veel vaheajalgi, et tuleb oma mängujoonisest kinni pidada."

Poolfinaali mängudega 3:0 võitnud Kehra kohtub Eesti meistrivõistluste finaalis teist aastat järjest Põlva Servitiga. Kolme võiduni peetav finaalseeria algab teisipäeval, 8. mail Põlvas. Tunamullune hõbe Viljandi asub võitlusse pronksi nimel HC Tallinna vastu, kus medalite kaelasaamiseks vaja kahte võitu.