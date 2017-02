Käsipalli Balti liiga jätkub vaid kahenädalase pausi järel ning nädalavahetus toob üliolulise "Eesti-derbi" kui Viljandi HC võõrustab kodusaalis HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit. Meeskondi lahutab hetkel tabelis kaks punkti ja nii veerandfinaalipääsmete kui lõplike tabelikohtade jaotamisel võib laupäevane kohtumine saada määravaks.

A-alagrupis juhib Zaporožje ZTR 13 punktiga, Minski SKA ja Kehra jäävad viie silma kaugusele. Viljandil on 6, Klaipeda Dragunasel 3 ja Riia Celtnieksil 2 punkti, ent kahel viimasel on mäng varuks. Balti liiga veerandfinaalidesse pääseb alagrupi neli paremat.

Kehra läheb müüti murdma

Novembrikuine omavaheline mäng Kehras lõppes kodumeeskonna 26:23 paremusega ja huvitaval kombel on nii tänavused Eesti liiga kui mullused Balti liiga kohtumised nende kahe klubi vahel alati lõppenud koduvõiduga! "Laupäeval kavatseme selle müüdi murda!" kinnitas kehralaste peatreener Indrek Lillsoo.

"Eks kodusaalis annab lisajõudu nii publik kui ka võibolla parem saalitunnetus, aga teeme kõik selleks, et statistikat muuta," lisas Lillsoo. "Tegemist väga tähtsa kohtumisega, ideaalis võiks võit meile kolmanda koha kindlustada. Aga Viljandi vajab punkte veelgi enam kui meie, nii et raskeks läheb kindlasti. Üle me ei mõtle, analüüsime siin rahulikult nii enda kui vastaste mängu."

Kehralased sõidavad Viljandisse hea emotsiooni pealt, olles kolmapäeval koduliigas alistanud Põlva Serviti 29:27. "Oluline võit, me polnud ammu Servitist jagu saanud ning tihti just lõpus mängu ära andnud. Nüüd läks vastupidi," sõnas Lillsoo. "Seis on hetkel hea, mehed terved, meil on pikk pink ja saame julgemalt vahetada. Viljandiga peame juba kolmapäeval uuesti Eesti liigat mängima ja ka siis võõrsil, nii et valmistume lausa kaheks tähtsaks mänguks."

Mulkide vorm on tõusuteel, usub peatreener

Viljandi HC peatreener Marko Koks tunnistas, et pole nii täpselt kodu- ja võõrsilstatistikat jälginud: "Päris huvitav tõsiasi, küllap siis ikka on olemas nn. koduväljakueelis. Oleme enda arvates ka võõrsil päris tublid olnud, aga ilmselt oleme tõesti kodusaalis veidi enesekindlamad."

Erinevalt laupäevasest vastasest oli mulkidel see nädal mänguvaba. "Usun, et meie puhul oli sellest kasu, et vabad olime. Mitu rasket mängu lühikese aja jooksul oli all ja saime natuke nii puhata kui ka treenida. Jaanuar oli erinevatel põhjustel küllalt katkendlik treeningute suhtes," selgitas Koks.

"Meeskond on täie tervise juures ja tundub, et vormgi on ülesmäge minemas," lisas Viljandi loots. "Kui hea see laupäeval olema saab, on raske ette ennustada. Aga tegu on väga tähtsa kohtumisega, sest võidu korral võime veerandfinaalikohas suhteliselt kindlad olla ja kolmandaks tõusminegi pole välistatud."

Musting: Hea esitus tõstaks enesetunnet

Kolmas Balti liigas osalev Eesti klubi, Põlva Serviti sõidab Soome, et kohtuda tiitlikaitsja Riihimäe Cocksiga. Kui põlvalased maitsesid kolmapäeval kaotusekibedust, siis Soome meister alistas koduliigas Siuntio IF-i kindlalt 35:24. Teemu Tamminen viskas riihimäkilaste kasuks 10 väravat, vastaste ridades sai ühe tabamusega käe valgeks ka vigastuspausilt naasnud endine Serviti pallur Ardo Puna.

"Cocks on võimsalt komplekteeritud tiim ja kindlasti üks Balti liiga võitjasoosikutest," tunnustas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Pole mitu aastat Riihimäel mängimas käinud ja lihtne pole seal kunagi olnud. Aga kahe punkti ära andmiseks me sinna ka ei sõida, teeme omad plaanid ja loodame vääriliselt vastu hakata."

B-alagrupis juhib Serviti hetkel 9 punktiga, ent Cocks on vaid ühe silma kaugusel ning omab varus kahte mängu. "Tabeliseis on hea, aga tähtsam on hetkel oma mäng käima saada," lausus Musting. "Viimasel ajal pole me just heas seisus, aga tasapisi läheb paremaks. Loodan meeste silmadesse uuesti sära saada ja hea esitus Soomes tõstaks meie enesetunnet kõvasti."

Eesti klubide mängud sel laupäeval Balti liigas:

16:00 Riihimäe Cocks – Põlva Serviti (Riihimäel)

18:00 Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Viljandis)