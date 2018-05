Viljandi astus sammu pronksmedalile lähemale

Teise pooltunni algul vähendas Robin Obergi tabamus vahe minimaalseks, aga siis leidis Viljandi uue käigu. Väravaid tuli erinevatelt palluritelt ja kuigi Tallinngi üritas mitmekülgselt rünnata, jäi enamik viskeid ikka ja jälle Otsa näppudesse. 41. minutil tegi Voika karistusvise seisuks 21:15 ja kümme minutit hiljem tuli Kristo Järve kavalast sooritusest juba 25:17 ning mäng oli tehtud.

Mõlemad peatreenerid andsid mänguaega kõigile palluritele ja lõpuvile kõlades olid Viljandi võidunumbrid 28:24. Voika arvele jäi lõpuks 12 tabamust, Järve toetas seitsme ja Kristjan Koovit kolme väravaga. Kaotajate poolel oli täpseim mängu lõpus hoogu sattunud vasakäär Marek Karu, kes tabas kuus korda. Oberg ja Marko Slastinovski lisasid neli väravat.

"Kõigis viimastes mängudes oleme alustanud kehvasti ja ei oskagi öelda, millest see tingitud," lausus võitjate juhendaja Marko Koks. "Täna tulime kaotusseisust kenasti välja, Rasmus oli väravas hea, aga sai palju abi ka kaitselt. Peame rohkem stabiilsust leidma, et eduseisus mitte keskendumist kaotada. Teisipäeval on juba uus mäng."

Tallinna peatreener Jüri Lepp leidis lisaks vastaste väravavahile teisegi kangelase. "Olime suurtes raskustes Rasmus Otsaga, kes tegi hea partii. Aga vanameister Kristo Järve oli täna ka väga kõva! Kui saime kiireid joosta, kõik toimis, positsioonirünnakul oli meil selgeid probleeme. Tuleb teisipäeval kõvasti juurde panna," sõnas Lepp.

Teisipäeval kohtuvad meeskonnad teistkordselt, kohtumine algab Kalevi spordihallis kell 19. Täpsel samal ajal tulevad Põlva Mesikäpa hallis kullaseeria avamänguks platsile Põlva Serviti ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper.

Enne mängu:

Meistriliiga põhiturniiril kohtusid meeskonnad kahel korral ja Viljandi võitis mõlemad mängud täpselt sama skooriga, 28:27. Novembris kaotasid mulgid avapoolaja 10:16 ja võiduvärav visati kaks sekundit enne lõppu. Jaanuari viimasel päevalgi oli Tallinn pea pool tundi juhtivas rollis, kuid mängu lõpu kallutas vastane enda kasuks. Viljandi kaotas just tolles kohtumises vigastusega põhipommitaja Robert Lõpu – avamängu võiduvärava autori.

Marko Koks: üritame Tallinna plussid miinuseks pöörata

Viljandi on Eesti meistrivõistlustel viimasel neljal aastal tulnud medalile – kolmel korral saadi pronks, tunamullu võideti hõbemedalid. Tänavu lõpetati põhiturniir teisel tabeliastmel, ent poolfinaalis jäädi selgelt, mängudega 0:3 alla HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile. Viimati maitsti võidurõõmu pea kaks kuud tagasi kui 15. märtsil alistati Põlva Coop.

"Praegu pole mõtet pisaraid valada poolfinaalikaotuse pärast," sõnas Viljandi peatreener Marko Koks. "Eesmärgid võisid meil kõrgemad olla, aga tagasi vaadates on hooaeg erinevatel põhjustel väga keeruline olnud ning peame jääma realistideks. Meiesugusele amatöörmeeskonnale on iga koht ja medal tähtis, nii et motivatsiooniprobleeme meil kindlasti pole."

Kahe ülinapi võidu peale põhiturniiril tuleb tagasi vaadata, tunnistas mulkide juhendaja. "Aega on möödas palju, aga vastas on samad mehed. Tõsi, meil endil on muudatusi, sest sügisel olid meil rivis veel nii Lõpp kui Vladimir Maslak. Väga hea debüüthooaja teinud HC Tallinna suurimaks tugevuseks on minu silmis nooruse uljus ja suur tahtmine. See võib olla suur pluss, ent meie ülesanne on see miinuseks pöörata," lisas Koks.

Jüri Lepp: medal on suur motivaator