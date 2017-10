Viljandi alistas Balti liigas Leedu meistri, Serviti oli üle HC Tallinnast

Käsipalli Balti liigas olid pühapäeval võistlustules kolm Eesti klubi. Rahvusvahelise sarja debüüdi tegi HC Tallinn, kaotades kodus Põlva Servitile 25:33 (13:18). Viljandi HC sai kodusaalis magusa 27:26 (13:11) võidu Klaipeda Dragunase üle.

Laupäeval napi 26:27 kaotuse Vilniuse VHC Šviesa käest saanud Viljandi HC pööras päev hiljem tulemuse ringi, seda sõna otseses mõttes ja alistas 27:26 Leedu meistri Klaipeda Dragunase. "Mäng sarnanes eilsega, palju pudistamist ja eksimusi, aga väga hea võitlustahe," tunnistas Viljandi peatreener Marko Koks.

Marko Koks: "Meil oli roppumoodi õnne"

Pärast 1:0 algedu viskasid mulgid oma teise värava alles 10. minutil, ent said siiski poolajavileks 13:11 edu. Korraks mindi teisel pooltunnil viiega ettegi, samas jõudis Leedu meister pidevalt jälle minimaalse vaheni, aga mitte kordagi enam viigini. Üheväravaline paremus tõi Viljandile A-alagrupi tabelisse esimesed punktid.

Robert Lõpp oli järjekordselt mulkide resultatiivseim, 11 väravaga. Madis Parik ja Sergei Rodjukov lisasid 4, Kristjan Koovit ja Mark Lõpp 3 ning Kristo Järve ja Vladimir Maslak 1 tabamuse. Vastastest oli parim hiljuti Saksamaalt Dragunase ridadesse naasnud Laurynas Palevičius, samuti 11 väravaga.

"Mängupilt oli parem kui eile, aga tunnistagem – meil oli täna ka roppumoodi õnne," sõnas Koks. "Vastased eksisid palju, viskasid tühjast väravastki kaks korda mööda ning lisaks seisis Rasmus Ots postide vahel suurepäraselt. Oleme veel ebastabiilsed, aga siiski õiges suunas teel. Kohati näitasime teisel poolajal juba väga head käsipalli."

Serviti alistas debütant Tallinna kindlalt

Kalevi spordihallis tähistas HC Tallinn ajaloolist tähist, tehes Balti liigas debüüdi. Külla tulnud Eesti meister ja suurte Balti liiga kogemustega Serviti läks kiirelt 3:0 ette ja hoidis edu. Avapoolaja lõpul pääsesid tallinlased küll mitmel puhul kahe värava kaugusele, ent mitte lähemale ning läksid pausile 13:18 kaotusseisus.

Serviti peatreener Kalmer Musting kirjeldas sündmusi nii: "Saime hästi minema, aga poolaja keskel patustasime rünnakul pallikaotustega. Teine poolaeg algas jälle hästi ja kasvatasime edu juba enam kui kümneväravaliseks. Lõpus, kui mäng oli tehtud, muutusime kahjuks lohakaks. Aga tähtsaima ehk avavõidu Balti liigas, saime kätte."

Põlvalaste võidunumbrid olid 33:25. Võitjatele viskasid Roman Aizatullov 8, Henri Sillaste ja Carl-Eric Uibo 5, Martin Grištšuk 4, Hendrik Varul ja Anatoli Chezlov 3, Raiko Rudissaar 2 ning Sander Sarapuu, Kristjan Muuga, Ülljo Pihus 1 värava. HC Tallinna poolel oli täpseim klubi eest debüüdi teinud Sander Sven Annula 5 tabamusega. Lisaks said Robin Oberg, Enrico Anton ja Rainer Kelk kirja 4, Marek Karu 3, Rauno Aus ja Markus Viitkar 2 ning Marko Slastinovski 1 värava.

Balti liiga A-alagrupis on nüüd viiel meeskonnal, sealhulgas Viljandil 2 punkti ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paper on nulli peal. B-alagruppi juhivad 4 punktiga Minski SKA ja Zaporožje ZTR. Mängu vähem pidanud Servitil on 2 silma. Järgmine Balti liiga täisvoor toimub 11.-12. novembril, kuid vahepeal ehk 22. oktoobril mängivad Kehra ja Cocks põhjanaabrite juures ette ära ühe talvise vooru kohtumise.