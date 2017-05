Viimsi/Tööriistamarket ja Viljandi alustavad pronksiseeriat

Käsipalli Eesti meistrivõistlustel alustatakse sel nädalal medalimängudega. Finaalseeria Põlva Serviti ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vahel algab kolmapäeval, kuid pronksiseeriaga tehakse algust juba teisipäeval, kui Viimsi/Tööriistamarket võõrustab kahe võiduni peetava seeria avamängus Viljandi HC-d.

9.05 (kell 19.30) Viimsi Kooli Spordikeskus: Viimsi/Tööriistamarket - Viljandi HC

Omavahelised mängud. 1. ring: 27:24; 2. ring: 25:25; 3. ring: 27:26; 4. ring 23:35; 5. ring 25:22

Pronksiseeriat alustavatest võistkondadest sai poolfinaalis mänguvõidu kätte vaid Viimsi/Tööriistamarket, kes jäi HC Kehrale alla mängudega 1:3.

"Rahul oleks võinud siis olla, kui oleksime edasi saanud," ei soovinud Viimsi peatreener Ain Pinnonen üht mänguvõitu üle tähtsustada, kuid andis seeria kokkuvõttes meeskonnale hindeks "neli". "Seeria esimene mäng oli ikka päris hull. Ja lisaajal kaotusega lõppenud mängus oleksime võinud lisaaega vältida, aga need on paraku vaid oleksid."

Mullune finalist Viljandi HC poolfinaalseerias Põlva Serviti vastu võiduni ei jõudnudki. "Mäng-mängult läksime aina paremasse hoogu, aga pink on meil ikka lühem. Nii tekkis igas mängus perioode, kus lasime vahe sisse. Kusjuures suutsime kõigis mängudes rasketest perioodidest ka mingil määral kosuda," sõnas Viljandi peatreener Marko Koks ja lisas, et selle hooaja kontekstis oleks meistrivõistluste pronksmedal Viljandi jaoks õnnestumine.

Põhihooajal suutis Viimsi/Tööriistamarket Viljandi vastu teenida kolm võitu. Üks mäng lõppes viigiga ja üks kohtumine Viljandi võiduga. Pinnonen lootis, et tema meeskonnale tuleb pronksiseerias kasuks ka koduväljakueelis.

"Eks nad on kodus pisut paremini mänginud tõesti," tunnistas ka Marko Koks. "Iseasi on see, kui palju see määrab. Neil nii palju publikut ka pole. Üritame omalt poolt Viljandist rahvast kaasa võtta.

Viimsi/Tööriistamarketi eest ei saa kindlasti esimeses pronksimängus kaasa teha Aleksander Oganezov ja Mattis Rätsep. Viljandi poolel on vigastustega endiselt kimpus Robert Lõpp ja Kristo Järve, kelle abile Koks siiski pisut loodab.