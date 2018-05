VIDEO JA FOTOD | Põlva Serviti võitis neljanda järjestikuse meistritiitli

Eesti meeste käsipalli meistriliiga finaalseeria Põlva Serviti ja HC Kehra vahel sai läbi juba kolme mänguga.

Enne tänast finaalseeriat 2:0 juhtinud Serviti alistas viimaseks jäänud kohtumise tulemusega 28:19. Juba poolajavileks olid tiitlikaitsjad ette spurtinud 16:8.

Roman Aizatullov viskas kodupubliku ees viis väravat, Raiko Rudissaar ja Henri Sillaste lisasid neli tabamust.

Finaali avamängu oli Serviti võitnud 29:25, teise kohtumise 24:15.



Serviti on nüüd meistriks kroonitud juba neljal hooajal järjest. Üldse on Põlva tippklubi auhinnakapis 13 Eesti meistritiitlit, millest tosin on võidetud sellel sajandil.

