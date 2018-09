VIDEO | Eesti käsipallilegendid tulid Jüri Lepa 60. juubeli raames platsile

Kehralast Indrek Lillsood pani mäng vahepeal muigama, kuna mehed võtsid asja väga tõsiselt. "Sportlase hing on kõikidel sees ja kõvaks võitluseks läks. Olin platsil viibinud meestest üks nooremaid, kuid meestel olid kõik nipid kasutusel ja mängutarkus olemas. Kohati oli päris huvitavaid asju näha. Jürile on käsipall nii hingelähedane, et see ongi see, mida Jüri tahab. Näha oli, et ta ise ka platsil nautis. Publikut oli ka nii palju nagu tavaliselt teravamatelt play-off mängudel", lausus HC Kehra noortetreener Lillsoo.

"Kooperaatori põlvkond on andnud Eesti käsipallile palju tulevasi treenereid. Treeneritena on töötanud või töötamas tänagi Heinla, Pinnonen, Kont, Laast, Porkveli, Jaanis, Rätsep, Järv ja Bramanis. Ilma nendeta oleks Eesti käsipall ilmselt väljasuremise ääreni jõudnud. Paljude meeste pojad on praegugi kõvad mängumehed", lisas Lepp.

Üritusest võtsid endistest mängijatest osa Kooperaatori poolelt Hendrik Karlson, Toomas Heinla, Ain Pinnonen, Kalev Svilberg, Ain Kont, Raivo Laast, Jürgen Palm, Mart Liinat, Ahmed Porkveli, Ahti Pihkva, Margus Varik, Aron Jaanis, Jaanus Rätsep, Margus Herman ja Toivo Järv. Kehralaste ridades olid kohal Tõnis Turman, Roman Glinkin, Priit Pajus, Jaak Kuusemets, Urmas Kütt, Ain Luukas, Ain Ustaal, Indrek Lillsoo, Jaan Kauge, Urmas Träder ja Raivo Holm. Aastatel 1986 - 1992 Kooperaatori peatreener Jüri Lepp mängis ise platsil esimese poolaja Kooperaatori ja teise HC Kehra eest.