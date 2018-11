Väljakule naasnud Mait Patrail sai uuesti vigastada

Soome karikavõistluste poolfinaalis toimus eestlaste vastasseis. Ardo Puna ja Helsingi IFK kohtusid Siuntio IF-iga, kus pallivad Ott Varik ja Sten Maasalu. Avapoolaeg kulges peamiselt SIF-i juhtimisel, ent vaheajavileks tuli Puna tabamusest tabloole 17:17 viik. Kolm eestlast olid selleks hetkeks visanud kümme väravat.

Puna: naudin valuvabalt käsipalli mängimist

Külalised Siuntiost alustasid teist pooltundi paremini ning rebisid parimal juhul vahe neljale väravale. 45. minutil algas tõeline Puna-show, sest 26-aastane Põlva käsipalli kasvandik tabas neli korda järjest, aitas HIFK-i viigini ning peagi libises kodumeeskond eest. HIFK sai lõpuks 38:34 võidu. Puna arvele jäi 14 väravat, tabades viskeid 88-protsendilise täpsusega. Varik ja Maasalu said mõlemad SIF-i kasuks kirja kuus väravat.

"Nautisin täiega valuvabalt käsipalli mängimist, sest oktoobris oli mul väike probleem õlaga," kommenteeris poolfinaali sangar Puna. "Nüüd oli õlg palju parem ja võib vist öelda, et vormiga võis rahule jääda. Siuntio on mu eelmine klubi ja muidugi ei tahaks neile kaotada, nii et see tõsiasi andis veidi lisamotivatsiooni."

Mullu lõpetas HIFK põhiturniiri kuuendana ja jäi veerandfinaalis mängudega 2:3 alla Helsingi Dickenile. Tänavu on liigas kaotatud vaid korra ja nüüd edeneti karikafinaali. "Klubi pole otseseid eesmärke välja öelnud, aga HIFK pole juba 20 aastat esikolmikusse jõudnud, nii et medalitele tahaks küll mängida," arvas Puna.