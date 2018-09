Uuenenud Balti liiga toob pühapäeval Kehrasse Meistrite liiga klubi

Osalevatest klubidest vaid mullu Balti liigas debüteerinud HC Tallinn jäi kodustel meistrivõistlustel väljapoole medalikolmikut, aga et Eestist teeb kaasa neli tiimi, siis on selline tõsiasi paratamatu. Cocksi, Serviti, Dobele Tenaxi ja Dragunase näol on nimekirjas nelja riigi meistrid ning kaheksa võistkonda jõudsid mullu koduste karikavõistluste finaali.

Kehralased võõrustavad tiitlikaitsjat

Esimene täisvoor mängitakse 29.-30. septembril, kuid juba pühapäeval teeb Balti liiga "valestardi" kui Kehrasse saabub külaliseks tänavu EHF-i Meistrite liiga alagrupiturniiril mängiv Riihimäe Cocks. Viimasel kolmel aastal Balti liiga võitnud Soome meister alustas Euroopa tippsarja ajaloolise punktiga, viigistades kolmapäeval kodus Hispaania mulluse hõbedatiimi CB Abanca Ademar Leoniga 19:19 (13:11).

Kehra on isegi mitmekordne Balti liiga võitja, viimati 2012. aastal. Mullu jäädi veerandfinaalis alla kahe mängu kokkuvõttes seitsme väravaga alla hilisemale finalistile Servitile. "Meie eesmärk on pääseda play-offi, mis tähendab grupis vähemalt ühe meeskonna edestamist. Ülesanne pole lihtne, aga usun, et reaalne," teatas kehralaste peatreener Kaupo Liiva.

"Uus süsteem on positiivne, saame oma noore meeskonna jaoks väga vajalikke tugevaid rahvusvahelisi mänge," lisas Liiva. "Vastas on tippsatsid neljast erinevast riigist, mis annab võimaluse kogeda mängimist erinevate stiilide vastu. Mullu me näiteks ZTR-i või SKA-ga ei kohtunudki. Lisaks siis Serviti, kellega on alati hea madistada."

Liiga suursoosiku ja meistrite liiga tiimi Cocksi küllasõitu ootab Liiva põnevusega: "Saamegi kohe võrrelda, mis tasemel oleme. Kõrvutades kolmapäevase avamänguga meistriliigas tuleb ilmselt nagu öö ja päev. Vaatasin videot Cocksi viigist hispaanlastega – nad on väga heas vormis ja mullusest veelgi oma liine tugevdanud. Kerge ei saa olema, aga läheme hästi mängima."