Tõnis Kase võitis teistkordselt käsipalli meistriliiga kuu parima tiitli

Sügisel Eesti Käsipalliliidu poolt ellukutsutud uue algatuse juures teevad kuu parima valiku meistriliiga klubide peatreenerid, kes igal mängul märgivad vastasmeeskonna kaks paremat pallurit. Jaanuaris kogus Kase 22 punkti, edestades kahe silmaga Dmõtro Jankovskit HC Kehra/Horizon Pulp&Paperist, Markus Viitkarit HC Tallinnast ja Hendrik Varulit Põlva Servitist.

"See tuli küll üllatusena, aga ju siis vastaste treenerid pidasid mu esitusi piisavalt stabiilseks," sõnas jaanuaris koos Coopiga pääsu Eesti meistriliiga vaheturniiri esinelikusse kindlustanud Kase. "Mängupilt oli meil tervikuna päris hea ja kõik kohtumised tulid hästi välja, ehkki Viimsi vastu tahtnuks võita."

Coop mängis jaanuaris tõusvas joones. Aasta avamängus jäädi 32:36 alla Kehrale, ehkki Kase kõmmutas liigaliidri võrku üheksa palli. Nädal hiljem tehti võõrsil 30:30 viik HC Viimsi/Tööriistamarketiga ning kuu viimasel päeval alistati kodus 30:27 Viljandi HC. Neis kohtumistes viskas Kase vastavalt kuus ja kaheksa väravat.

Lisaks sai kuu algul 20. sünnipäeva tähistanud pallur mänguaega Serviti ridades Balti liigas. "Seal on ikka väga tugevad vastased ja tõsiasi, et saan nii kõrgel tasemel mängida, paneb veel rohkem pingutama. Balti liigas tehakse kõike kiiremini ja rumalaid otsuseid ei tohi lubada, sest neid vastased nii lihtsalt ei andesta," arvas Kase.

"Teist aastat järjest põhiturniiril esinelikusse jõudmine on hea, aga eks me ikka mõtle ja unista medalitest," tunnistas Kase Serviti duubelmeeskonna Coopi ambitsioone. "Esikolmik tundub muidugi klassi võrra parem ja me peaks kõvasti üllatama, et nii kaugele jõuda. Aga eesmärgid peavadki kõrged olema."