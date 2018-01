TÄNA | Käsipallikoondis alustab aastat ülitähtsa MM-valikmänguga

Eesti sportlased alustasid 2018. aastat mitmete vägitegudega üle maailma, täna tuleb tippsport koduõuele – Eesti meeste käsipallikoondis võõrustab MM-valikmängus Šveitsi meeskonda. Kohtumine algab Tallinnas, Kalevi spordihallis kell 19.30.

2019. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja 6. alagrupis peeti mullu kaks mängu kui Eesti kaotas võõrsil Bosnia ja Hertsegoviinale 24:31 ning alistas sama vastase mälestusväärses kodumängus 29:25. Nüüd sekkub alagrupi kolmas osapool Šveits, kellega Eesti mängib veel laupäeval Winterthuris, pärast mida otsustavad alagrupisaatuse bosnialaste ja šveitslaste mõõduvõtud järgmisel nädalal.

Kuus põhimeest liitusid koondisega

Võrreldes kolme kaotusega lõppenud Läti-turniiriga tegi Eesti koondise peatreener Rein Suvi koosseisus mitmeid muudatusi. "Eks peamine ole muidugi meie liidrite Mait Patraili ja Dener Jaanimaa lisandumine, aga ka Mikk Pinnonen, Andris Celminš, Kristjan Muuga ja Eston Varusk on juures," sõnas Suvi.

Eesti alustas valmistumist 17 palluriga. "Armi Pärt saab meid aidata ainult avamängus ja siirdub siis tagasi oma klubisse Saksamaal. Samas tegi Kristo Voika Läti-turniiril haiget käele ning ilmselt Tallinnas osaleda ei saa. Õnneks on Andris Celminši selg paranenud ja ülejäänudki kõik tervise juures," kirjeldas Suvi meeste tervislikku seisu.

"Esimene trenn sai täna hommikul tehtud ja loomulikult liiga palju koormust ei andnud," lisas Suvi. "Ühepäevane valmistumine on meie alal pigem reegel kui erand, nii et probleemi selles ei näe. Meeskond on teotahteline ja optimistlik, nii et läheme ikka oma võimalusi ära kasutama ja võitude järele."

Šveits tuleb MM-mängudele supertäht Andy Schmidita

Nagu Eesti mängis ka Šveits aastavahetuse eel rahvusvahelisel turniiril, samas Winterthuri Eulachhalles, kus laupäeval meie koondistki võõrustatakse. Poolfinaalis alistati tugev Serbia 32:28 ja finaalis jäädi napilt 29:30 alla Venemaale, olles pea terve kohtumise juhtinud. Lisaks tuleb märkida, et šveitslased saavutasid head tulemused ilma supertäht Andy Schmidita.

34aastane Saksamaa meistermeeskonna Rhein-Neckar Löweni kapten ei osale ka MM-valikmängudes. Hiljuti kritiseeris Schmid Euroopa Käsipalliliitu ja Bundesligat liigtiheda mängukalendri pärast ja sai kokkuleppel Šveitsi peatreeneri Michael Suteriga puhkust. Viimasel neljal hooajal Bundesliga parimaks käsipalluriks nimetatud mängujuhita on Šveits kindlasti nõrgem, ent samas ettearvamatum, nagu Suter hiljutises intervjuus hoiatas.

Šveits oli 1993. aasta MM-il neljas, ent pole kümnele viimasele MM-finaalturniirile pääsenud. EM-ilgi mängiti viimati 2006, kui oldi võõrustaja rollis. Tugevalt noorenenud koosseisu tähtedeks on Schmidi puudumisel Meistrite Liiga klubis Montpellier esinev väravavaht Nikola Portner ja Bundesliga klubi TVB 1898 Stuttgart kaitsespets Samuel Röthlisberger.

Suvi: Šveits on hästi komplekteeritud tiim

"Schmidi puudumine võib olla valus löök Šveitsile, aga võib ka mitte – vaatasin videolt nende viimaseid mänge Serbia ja Venemaaga ning tegu on hästi komplekteeritud ja ühtse meeskonnaga. Pea igale positsioonile on kaks võrdväärset meest ning nagu Bosnia ja Hertsegoviina puhulgi, on tegu pika ja koguka tiimiga," analüüsis Eesti koondise peatreener.

Eesti on Šveitsiga valikmängudes varemgi kohtunud – vastamisi oldi 2016. aasta EM-i play-off-mängudes. Toona, 2014. aasta aprillis jäädi kodus alla 26:34 ja alistati vastane võõrsil 32:31, ent edasi pääses Šveits. Suvi tõi välja aga samast 2014. aastast hoopis U20 EM-finaalturniirimängu, kus Suteri juhitud Šveits alistas Suvi poolt treenitud Eesti 26:20.

"Neil on samast tiimist rivis 7-8 meest, meil Lõpp, Celminš, Hiiend ja Varul," teadis Suvi. "Põnev näha kui palju on kolme ja poole aastaga muutunud." Kolmapäevast mängu vilistavad Taani kohtunikud Jesper Kirkholm Madsen ja Henrik Mortensen ning kohtumise EHF-i delegaat on Marek Zabczynski Poolast. Kohtumisest teeb otseülekande ETV2.