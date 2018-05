TÄNA DELFI TV-s | Algab käsipalli pronksiseeria. Kas meistriliiga debütant saab kohe medali?

"Praegu pole mõtet pisaraid valada poolfinaalikaotuse pärast," sõnas Viljandi peatreener Marko Koks. "Eesmärgid võisid meil kõrgemad olla, aga tagasi vaadates on hooaeg erinevatel põhjustel väga keeruline olnud ning peame jääma realistideks. Meiesugusele amatöörmeeskonnale on iga koht ja medal tähtis, nii et motivatsiooniprobleeme meil kindlasti pole."

Kahe ülinapi võidu peale põhiturniiril tuleb tagasi vaadata, tunnistas mulkide juhendaja. "Aega on möödas palju, aga vastas on samad mehed. Tõsi, meil endil on muudatusi, sest sügisel olid meil rivis veel nii Lõpp kui Vladimir Maslak. Väga hea debüüthooaja teinud HC Tallinna suurimaks tugevuseks on minu silmis nooruse uljus ja suur tahtmine. See võib olla suur pluss, ent meie ülesanne on see miinuseks pöörata," lisas Koks.

Jüri Lepp: medal on suur motivaator

HC Tallinna näol on tegu meistriliiga debütandiga, kes lõpetas põhiturniiri viiendana, aga noppis siis 5.-8. koha vaheturniiril kuus võitu kuuest ja alistas veerandfinaalis Coopi mängudega 2:0. Poolfinaalis tuli kõigis kolmes kohtumises alla vanduda tiitlikaitsja Põlva Servitile.

"Eelmine vastane oli meie jaoks veel liiga kõva pähkel," tunnistas pealinlaste peatreener Jüri Lepp. "Aga usun, et hoog on meil hea ja nüüd võiks ka tulemust tulla. Poisid tahavad, medal on suur motivaator ja üritame oma parimat mängu näidata. Play-off võib siiski olla ettearvamatu ja kindlasti on Viljandil palju enam praktikat medalimängude pidamisel."

Lepp ladus soosikukoorma mulkide turjale. "Neil on suured kogemused ja mitu teenekat mängijat, kuigi osaliselt oleme sarnaselt segu noortest ja kogenutest. Hooaja keskel lisandus Viljandi tiimiga Kristo Voika, ent samas kaotati Robert Lõpp. Oleme vastasega vaid kahel korral sel hooajal kohtunud, aga meie palluritel on kindlasti meeles need kaks nappi kaotust põhiturniiril," sõnas Lepp.

Pronksiseeria:

6.05. 14.00 Viljandi HC – HC Tallinn

8.05. 19.00 HC Tallinn – Viljandi HC

Vajadusel:

12.05. 15.00 Viljandi HC – HC Tallinn