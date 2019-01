Tallinnas asutati Balti Käsipalli Assotsiatsioon

Üle kahekümne aasta tegutseva meeste Balti liiga raames on ühisest organisatsioonist ennegi juttu tehtud, ent käimasoleva hooaja eel muututi konkreetsemaks ning 11. jaanuar sai märgilise tähendusega BKA asutamiskuupäevaks. Kolme riigi alaliidud viivad nüüd põhimõtted kodusele üldkoosolekule ning saadud mandaadi alusel toimub BKA asutamisele ametlike allkirjade andmine lähiajal.

"Tänane tõestas suurepäraselt, kuidas inimesed suudavad lokaalsest mõtteviisist kaugemale vaadata. Veerandsada aastat oleme omaette nokitsenud, nüüd on aeg ühiselt edasi minna. Kõik arenes väga loogiliselt ja kolmel alaliidul on nii mured, rõõmud kui ootused sarnased, nii et oodata on tõhusat koostööd," sõnas Eesti Käsipalliliidu juhatuse esimees Oliver Kruuda.

"Võtame ette viis põhisuunda, kus koostööd teha. Esimeseks prioriteediks saab meeste Balti liiga areng, ent sama tõsiselt hakkame tööd tegema noorte, naiste ja rannakäsipalli vallas ning samuti erinevate valdkondade koolitusprogrammidega. Esimene samm on tehtud, nüüd tuleb käised üles käärida ja koostöö hooga käima lükata," lisas Kruuda.