Tallinna käsipalliturniiril jätkavad täiseduga Stockholmi, Kaunase ja Kehra klubid

Pühapäevani toimuvast turniirist võtavad osa kaheksa klubimeeskonda. Osavõtjate hulkas on Rootsi, Soome, Leedu, Venemaa ja Eesti klubid. A-alagrupis jätkab täiseduga 4 silmaga Rootsi meistriliiga klubi Stockholmi Hammarby IF, kes alistas päeva oodatuimas vastaseisus HC Tallinna 23:20 ning Helsinki IFK 31:23. HC Tallinn on kogunud 2, Helsinki IFK 2 ning Viimsi 0 punkti.

B-alagruppi juhivad täiseduga 4 punktiga turniiri eelmise hooaja võitja Granitas-Karys Kaunas ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Granitas oli parem Aruküla/Audentesest 30:17 ja St. Peterburgi duublist 32:19. Kehralased võitsid 30:28 Peterburgi ning 28:21 Aruküla/Audentest, kes koos Peterburgiga pole punktiarvet avanud.

Laupäeval algavad mängud kell 10.00, päeva esimeses pooles toimuvad alagrupi viimases vastasseisud ning õhtul play-off mängud. Pühapäeval toimub 7.-8. koha mäng kell 10, 5.-6. koha mäng kell 11:30, pronksimäng kell 13:00 ja finaal kell 14:45. Pealtvaatajatele on sissepääs Kalevi spordihalli tasuta.

Turniiri ajakava: