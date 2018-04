TÄISPIKKUSES | Hea töö! Põlva Serviti jõudis üle nelja aasta Balti liiga finaali

Ukraina koondise mängujuht Tilte tabas veel kaks korda ja üle viie minuti kuival olnud Serviti jäi kolmeväravalisse kaotusseisu. Kaitsemuudatused, kõva võitlus, head tõrjed Denis Lõokeselt ja kodupubliku toetus ning põlvalaste tagaajamine andis tulemuse. 53. minutil viigistas Hendrik Varul mänguseisu – 26:26. Paar minuti jooksul tegid Aizatullov, Sillaste ja Kristjan Muuga kiirelt juba 29:26, kuid mäng polnud veel läbi.

Jälle jäädi hätta rünnakul, samas kui ZTR suutis järjest tabada. Poolteist minutit enne lõppu viskas Oleksei Gantšev 29:29, peatreener Kalmer Musting võttis aja maha ja kui mängida oli 50 sekundit, tegi Varul joonelt 30:29. ZTR viimane rünnak tulemust ei andnud ning Serviti jõudis nelja-aastase vaheaja järel Balti liiga finaali.

"Oli ikka väga võrdne mäng," tunnistas Musting. "Avapoolajal sujus mõlemal meeskonnal rünnak, kuid probleeme oli kaitses ja väravasuul. Teisel pooltunnil jällegi mängis rolli tugev kaitse. Kannatasime teise poolaja algul vähemused ära, kuid jäime ikka tagaajaja ossa. Lõpp oli loterii ja selles loteriis saime võidu seekord meie."

Musting sõnas, et kodupubliku ees oli mängijatel motivatsioon väga kõrgel. "Usun, et teisel poolajal pidevalt tehtud muudatused kaitseformatsioonis olid üks tänase edu aluseid. Nüüd tuleb homseks hästi taastuda ja minna pingevabalt mängima. Cocks ja SKA on mõlemad väga tugevad, minul isiklikult finaalivastase suhtes eelistust pole," lisas Musting.

Sillaste, Aizatullov ja Anatoli Tšezlov viskasid võitjate kasuks kuus, Varul viis ning Muuga kolm väravat. Vastaste ridades olid täpsemad Dmõtro Artjomenko üheksa, Gantšev seitsme ja Tilte viie tabamusega. Homset finaalivastast ootab Serviti kell 19:15 algavast teisest poolfinaalist, kus kohtuvad Riihimäe Cocks ja Minski SKA.