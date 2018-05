Suurte kogemustega Naumi ja Sillastet inspireerib finaalseeria

Sillaste tunnistas, et play-offid või finaal erinevad suuresti reamängudest. "Kui põhiturniiril võtad natuke lõdvemalt ja tuleb kaotus, siis tead, et midagi hullu ju ei juhtunud. Finaalis on motivatsioon oluliselt kõrgemal ja tahtmine mitte ainult võita, vaid ka hästi mängida suurem. Kogemustega tuleb ka rutiin ja liigselt ei närveeri," selgitas Eesti koondise vasakäär.

Finaalseerias 2:0 juhtimine ei tähenda Sillaste sõnul veel võitu: "Avakohtumises oli Kehra rohkem mängus, ent kui neljapäeval võtsime nende liidrid ehk Dmõtro Jankovski ja Kaspar Leesi enam-vähem kinni, siis oli meil kohe lihtsam. Pühapäeval tuleb Kehra kindlasti võitlema ja usun, et neil on palju juurde panna. Aga eks meilgi ole ühtteist varuks."

Kui keeruline on visata pall Mikola Naumi selja taha? "On olnud mänge, kus ei saa talle üldse sisse, aga õnneks on ka teistsuguseid," lausus tänavu erinevates sarjades Kehra võrku 40 palli saatnud Sillaste. "Kolka on vana kooli väravavaht ja teeb kindlasti head kodutööd. Tema vastu minnes ei tohi olla lohakas – siis ta võtab viske ära. Tuleb teda jälgida ja kavalust kasutada."

Naum: noored vajavad arenguks eeskujusid

Mikola Naum võitis esimese medali Eesti meistrivõistlustelt juba 21 aastat tagasi kui kasvatajaklubi Viljandi HC-ga pronksi sai. Kolme erineva klubiga on ta auhinnakappi korjanud kolm kulda, seitse hõbedat ja viis pronksi. "Ma pean seda suureks privileegiks, et sain ka nii-öelda eelmisel ajastul kaasa teha," tunnistas Naum.

"Seista vastu sellistele palluritele nagu Riho-Bruno Bramanis, Jaanus Rätsep või Mart Liinat, oli väga oluline. Tänapäeval tundub, et noortel on vähem iidoleid, kelle järgi joonduda. Ja kui kogenud mängijaid kas oma tiimis või vastaste seas on vähe – nagu täna kahjuks on, nii Eesti kui Balti liigas – siis on noortel keeruline areneda," osutas Naum ühele kitsaskohale.

"Mind kui kogenud pallurit inspireerib tohutult finaalseeria," kinnitas 37-aastane väravavaht. "Eestis ei saa seada väiksemat eesmärki kui esikoht ja me peame õpetama ka oma noormängijaid võitma. Serviti on hetkel Kehraga võrreldes pea ideaalselt komplekteeritud ja meil on raske, aga me läheme pühapäeval võitlema ning tahtmisest meil kindlasti puudu ei tule."

Naum analüüsis ka finalistide erinevat teed kullamängule: "Kehra jõudis finaali läbi veerand- ja poolfinaalide, Servitil oli eelnevalt ülioluline Balti liiga turniir. Usun, et see viimane andis põlvalastele kõvasti juurde. Meil on tänavu tugevate vastastega mänge olnud vaid üksikuid ja minu silmis on see suur miinus, sest just sellised vastasseisud arendavad meeskonda."

Kui keeruline on peatada Henri Sillaste viskeid? "Kõik ju teavad, et Henri suurim trump on kiirrünnakutesse jooksmine, aga väravavahi jaoks on üks-üks olukorrad või karistusvisked alati keerulised," sõnas Naum. "Siin tuleb mängu psühholoogiline aspekt ja see on nagu malemäng, kus pead kiirelt kõik läbi mõtlema. Henri on väga osav oma tugevusi ära kasutama, nagu Serviti teinegi äär Kristjan Muuga."