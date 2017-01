Eesti käsipallikoondise peatreener Rein Suvi tähistas täna, mil võideti Põlvas 27:23 Kosovot, 48. sünnipäeva.

Suvi tunnistas, et kogu kohtumine kulges küllaltki tõusude ja mõõnadega. "Ega me ju oodanudki, et saame sama lihtsa mängu kui võõrsil ja avapoolajal kaitse pidas, hoidsime vastased kümne värava peal ning enda visatud 14-ki pole paha," analüüsis Suvi.

Võidu võtmeks pidas Suvi tervet meeskonda: "Terve tiimi väga pühendunud ja keskendunud töö, võideldi kompromissitult ja hea meeskonnavaimuga."

Teisel poolajal väljakult longates lahkunud Mait Patraili olukorrast Suvil veel täit ülevaadet pole, ent ilmselt on tegu säärelihase vigastusega. "Mait on ise väga löödud ja eks kui ta nüüd eemale jääb, siis on meil üks käik vähem, aga saame hakkama," kinnitas Suvi.

Valikturniiri B-alagrupis on Eestil 4 ja Türgil 3 punkti, mängud lõpetanud Kosovo jäi ühe silma peale. Põlvas toimunud kohtumine kulges Eesti jaoks oluliselt raskemalt kui neli päeva tagasi Gjakovë's, ent tähtsaim ehk võit saadi siiski kätte.

Eesti parimana viskas Rooba 7 väravat. Henri Sillaste lisas 4, Voika, Andris Celminš ja Armi Pärt 3, Karl Roosna 2, Patrail, Kristjan Muuga, Martin Johannson, Henri Hiiend ja Kaspar Lees 1 tabamuse. Vastaste täpseim oli Deniz Terziqi 6 väravaga.

Juba kolmapäeval, 11. jaanuaril on Eestil kavas järgmine mäng, kui Põlvas võõrustatakse Türgit. Kohtumine algab kell 19.30 ja sellest teeb otseülekande ETV2.