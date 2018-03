Serviti võõrustab Balti liiga veerandfinaalis Kehrat

Sel nädalavahetusel selguvad kõik käsipalli Balti liiga finaalnelikusse pääsejad. Tiitlikaitsja Riihimäe Cocks ootab kolme konkurenti ning üks neist selgub kahe Eesti klubi vastasseisust. Põlva Serviti sai veerandfinaali avamängus HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vastu 31:22 edu ja läheb korduskohtumisele kodusaalis selge soosikuna.

Eelmisel pühapäeval Kehras mängiti võrdne avapoolaeg, kuid siis kallutas külalismeeskond kohtumise selgelt enda kasuks. Korraks juhtis Serviti juba 12 väravaga ja lõpusireeniga sai turvalisena tunduva edu. Pühapäevane mäng Mesikäpa hallis algab kell 17.

"Pluss üheksa on küll selge edu ja lisaks mängime kodusaalis. Seega ma väga ei usu, et oleme võimelised seda maha mängima," hindas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Aga meie lähtenurk on – ja selle viime ka mängijateni –, et kohtumine algab seisult null-null ning tahame ja peame selle mängu võitma."

Musting ja Serviti käisid Kehras veel kolmapäevalgi, alistades sama vastase Eesti meistriliigas 32:28. "Jätsime mitmed põhimehed koju ja varieerisime koosseisuga ning saime ikka võidu. Pühapäevaks loodan kõik mehed jälle rivvi saada, paar päeva on veel aega ka vigastatud Roman Aizatullovit ja Martin Grištsuki tohterdada."

Kehralaste juhendaja Kaupo Liiva tunnistas, et olukord pole lihtne. "Sellest seisust on ikka väga raske välja tulla, eriti veel võõrsil Serviti vastu. Aga me läheme igal juhul võitlema, tegemist on ikkagi Balti liiga veerandfinaaliga," kinnistas Liiva, kelle juhendatav klubi lõpetas sel nädalal töösuhte endise Eesti koondislase Uku-Tanel Laastuga.

"Hoolimata keerulisest ülesandest, oleme tõsiselt analüüsinud kahte viimast kaotust Servitile," lisas Liiva. "Teeme korrektiivid ja keskendume oma mängu parandamisele. Eriti just meie rünnakupool on muutunud liiga individuaalseks ehk siis peame tublisti juurde panema just meeskondlikus tegutsemises."

Teistes Balti liiga veerandfinaalides on vastamisi Zaporožje ZTR – Klaipeda Dragunas ning Dobele Tenax – Minski SKA. Neis paarides mängitakse mõlemad kohtumised sel nädalavahetusel, vastavalt Klaipedas ja Dobeles. Balti liiga Final Four toimub 14. ja 15. aprillil, kus Serviti – Kehra võitja saab poolfinaalivastase paarist ZTR – Dragunas.