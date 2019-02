Serviti sai Balti liigas tähtsa võidu, Viljandi näpistas punkti Tallinnalt

Tšezlovi tabamus tõi 42. minutil jälle viigi ja neli minutit hiljem viis Mathias Rebane karistusviskest Serviti ette 19:17. Napp edu püsis ja pärast Sander Sarapuu kiirrünnakut alustati viimast kümmet minutit Serviti eduseisul 22:19. Uuesti tuli Leedu meister järele ja viigistas, aga külalistel oli Henri Hiiendi kahe ülitähtsa tabamuse näol vastus olemas.

Dragunas vähendas veel vahe minimaalseks, kuid võidupunktid rändasid tulemusega 24:23 Põlvasse. Sillaste viskas üheksa väravat, Tšezlov lisas kuus ja Hiiend neli. Vastaste ridades jäi Gabrielijus Virbauskase arvele kuus tabamust. "Henri oli täna rünnakufaasis tõesti hea, eriti esimesel poolajal," kiitis oma parimat snaiprit ka peatreener Kalmer Musting.

"Muidu oli väga võrdne ja põnev mäng, mõlemad meeskonnad näitasid heal tasemel käsipalli. Selgelt tõusid esile mõlemad väravavahid – kui meil tegi Varusk kokku 17 tõrjet, siis Dragunase puurivaht võttis ära lausa 13 üks-üks olukorda! Igal juhul on väga hea meel, et saime võidu, eriti veel võõrsilt ja korraliku mängupildiga," rõõmustas Musting.

Viljandi teenis Balti liigas esimese punkti

Viljandis algas kahe Eesti klubi kohtumine B-tugevusgrupis väravatevaeselt – seitsmendaks minutiks oli seis 1:1. Võõrustajad said viis minutit hiljem 5:3 edu, kuid jäid siis HC Tallinna 4:0 vahespurdi toel 5:7 taha. Poolaja lõpp kuulus Viljandile, eriti valusalt nõelas kiirrünnakutega Andrei Hapal ning väravasuul tegi suurepärast tõrjetööd Peeter Parik.

Vaheajaedu 13:9 kasvas teise pooltunni algul veelgi ning 38. minutil tuli Hapali viskest 16:11. Viimase veerandtunni alates juhtis Viljandi veel 19:14, ent lubas siis kuue minutiga Tallinnal visata kuus vastuseta väravat ja jäi pärast Markus Viitkari tabamust 53. minutil isegi 20:22 kaotusseisu.

Tallinnal said ohtralt mänguaega noored ja 18-aastase Martti Viitkari tabamus aitas külalised kolm minutit enne lõpuvilet 24:22 juhtima. Viljandi jõudis viimasel minutil viigini ja omas võiduvõimalustki, ent kohtumine lõppes 24:24. Kodumeeskonna kasuks viskas Volodimir Maslak kuus, Hapal, Sergei Rodjukov ja Kristjan Koovit neli ning Tallinnal Uku-Tanel Laast kuus, Marek Karu viis ja Markus Viitkar neli väravat.

Loe veel

"Saime silma pähe, aga kui reaalselt vaadata, siis kaotasime punkti. Peamiselt tänu teise poolaja keskpaiga kohutavale perioodile. Tallinn läks hoogu, meil tekkis ebakindlus, aga lõpus oli meil natuke õnne. Positiivset oli palju, Peeter Parik tegi hea mängu, kaitse pidas ja ehk ainult rünnakul võinuks targemini tegutseda," analüüsis mulkide juhendaja Marko Koks.

"Meie jaoks oli väga raske mäng. Paljudel mängijatel on pisivigastusi ja et tähtsad mängud on siiski alles kevadel, ei soovinud me riskida," tunnistas Tallinna peatreener Jüri Lepp. "Olulisem on mehed terveks saada. Täna olid kõik võimalused õhus, võinuks võita, aga ka kaotada ning lõpptulemuseks tuli hoopis viik – hea, et niigi läks."

Järgmised Eesti klubide mängud Balti liigas:

5.02. 19:00 Minski SKA – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Kehras)

8.02. 18:00 Põlva Serviti – Riihimäe Cocks (Põlvas)