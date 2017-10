Serviti korraldas HC Tallinna vastu uskumatu viskekontserdi

Tiitlikaitsja ja meistriliiga liider Põlva Serviti jätkas kodust käsipallihooaega võimsalt, alistades 5. vooru kohtumises kodus HC Tallinna 41:17 (21:7). Esimese punkti tabelisse said nii SK Tapa kui Aruküla/Audentes, tehes Tapal 31:31 (14:15) viigi.

Olles eelmistes voorudes alistanud Viljandi HC ja HC Viimsi/Tööriistamarketi vastavalt 19- ja 17-väravalise vahega, püstitas tiitlikaitsja Mesikäpa hallis 24-väravalise võiduga käimasoleva hooaja rekordi. Avavärava viskas küll HC Tallinn, aga järgmised seitse juba Serviti, kes 23. minutiks juhtis 16:2!

Serviti peatreener Kalmer Musting andis mänguaega kõigile ja vahe muudkui kasvas. Poolaja võitis Serviti 21:7, 41. minutiks kasvatati vahe juba 20-väravaliseks ning kohtumine võideti 41:17. Sergei Ljubtšenko viskas 9 väravat ning Sander Sarapuu, Martin Grištšuk ja Roman Aizatullov lisasid 4 tabamust. HC Tallinna parim oli Enrico Anton 4 väravaga.

Hoopis teistlaadi mäng peeti Tapal, kus kahe seni punktita ja peamiselt noortest koosneva meeskonna vastasseisus jätkus pinget algusest kuni viimaste sekunditeni. Aruküla/Audentes sai kiirelt kolmeväravalise eduseisu, ent Tapa võitles välja viigi. Peamiselt tänu Vahur Oolupi ja Kaimar Leesi ründeoskustele said võõrustajad 21. minutil esmakordselt ette 11:10. Lees ja Oolup olid selleks hetkeks mõlemad visanud viis väravat.

Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla tegi julgelt vahetusi ja kui kogenumatel meestel visked ei läinud, võtsid skooritegemise enda peale alles 16aastased Rauno Kopli ja Markus Kask. Poolaja lõpul tegi väravasuul kolm järjestikust kena tõrjet viimaste eakaaslane Rene Vahu ning Aruküla/Audentes võitis poolaja 15:14.

Teisel pooltunnil hoidsid külalised pikalt kahe- või kolmeväravalist eduseisu kuniks kümme minutit enne lõppu seadis Oolup igapäevaste treeningkaaslaste vastu jalule 25:25 viigi. Mõned minutid hiljem viskas Timo Raukas kolm väravat järjest, teisel pool väljakut tõrjus Vahu Leesi karistusviske ja Aruküla/Audentes oli ees 31:28.

Ikka ja jälle olid Oolup ning Lees need, kes vahe minimaalseks vähendasid, ent tapalaste viimane rünnak luhtus. Siis aga otsustas Vahu kaks sekundit enne lõppu palli Tapa tühja värava suunas teele saata, söötis selle aga otse 17aastasele Raimond Himmale, kes viskas viigivärava! Oolup, Lees ja Raukas said kõik kirja 10 väravat, Kopli toetas külalisi 5 tabamusega.

"Iseenesest ju tore, et kõigil meeskondadel on punktid tabelis," ütles Noodla mängujärgses intervjuus. "Kogenud mängija sellist lahendust ei võtaks, aga vaatame positiivse poole pealt – noorele väravavahile jääb selline õppetund eluks ajaks meelde. Ja õppima ja arenema me peamegi. Seepärast teen alati palju ja julgelt vahetusigi, et noored poisid saaksid mänguaega ning õpiksid vastutust võtma."

Eesti meistriliiga tabel: