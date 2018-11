Serviti kaotas Balti liigas suurelt ukrainlastele

Kahe Eesti klubi omavaheline mõõduvõtt Sõle spordikeskuses algas küll Viljandi kapteni Kristjan Kooviti väravaga, kuid pärast viienda minuti 2:1 eduseisu said mulgid avapoolajal kirja veel vaid viis tabamust. Tallinn kasutas osavalt ära kiirrünnakuid ja edu kasvas hoogsalt. Seisult 10:6 tehti viimase kümne minutiga veel 6:1 spurt ning mindi puhkepausile 16:7 eduseisus.

Viljandi mängis pea terve teise pooltunni väravavahita ehk kasutas rünnakutel seitsmendat väljakumängijat. Väravaid tõi see küll pisut enam, ent võitjas kahtlust ei tekkinud. Pealinlased kirjutasid B-tugevusgrupi tabelisse teise võidu tulemusega 30:18, Viljandi sai kolmanda kaotuse. Markus Viitkar ja Rainer Kelk viskasid võitjate kasuks kuus väravat, Simon Drõgin ja Andrei Hapal kaotajate poolel neli.

"Eks me oleme sel hooajal Balti liigas õpipoisi staatuses," tunnistas Viljandi HC peatreener Marko Koks. "Mis ei tähenda, et me võita ei tahaks, aga täna olime ääretult hädised. Kõik, mis enne räägitud, ununes mängijatel avavile kõlades ja jalgu me alla ei saanudki. Teeme tööd edasi ja usun, et hakkame meeskondliku klapi paranedes ka paremat mängu näitama."

HC Tallinna peatreener Jüri Lepp hindas võitu pingevabaks. "Paarikümne minutiga sai kõik selgeks, andsime mänguaega kõigile ja tundsime end küllalt mugavalt. Viljandi noored on tublid, aga hetkel on vaekauss siiski selgelt meie kasuks. Teisel poolajal seitsmekesi kuue vastu said mulgid vahet hoitud, aga võitja oli selleks hetkeks selge," sõnas Lepp.