Serviti jõudis täiseduga Põlva Cupi finaali

Laupäeval peeti Mesikäpa hallis kokku kaheksa kohtumist. Serviti sai esmalt suureskooriliselt jagu Valgevene meistrivõistluste hõbeda Minski SKA duubelmeeskonnast. Tosina minuti järel oli turniiri korraldajaklubi taga 6:8, ent viis minutit hiljem säras tablool viik 9:9. Ülejäänud avapoolaja võitis Serviti skooriga 14:3 ja läks vaheajale 23:12 eduseisus.

Teisel pooltunnil eestlaste ülekaal jätkus ning kohtumise lõpuks saadi lausa 18-väravaline võit, 43:25. Henri Sillaste ja Ivan Telepnev viskasid kaheksa, Mario Karuse viis ning Sander Sarapuu, Hendrik Varul ja Siivo Sokk neli väravat. Alagrupis esikohta otsustavas mängus tuli Servitile vastu vana tuttav lõunanaabrite juurest ehk Riia Celtnieks.

Tasavägisemalt kulgenud avapoolaeg lõppes Serviti eduga 18:14, kuid laupäeval võimsasse viskehoogu sattunud Eesti meisterklubi – keha mänguga visati 83 väravat – võitis lõpuks kindlalt 40:22. Kolmandat kohtumist järjest oli täpseim Sillaste 12 väravaga, Sokk ja Henri Hiiend lisasid viis ning Telepnev neli tabamust.

"Erinevatel põhjustel jäi meil õhtuseks mänguks ainult kümme meest, aga tegutsesime hästi," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Sillaste on tõesti heas hoos hetkel, aga kõik üheksa platsimängijat said käe valgeks. Enamik pole ju suvi läbi mängupraktikat saanud, on näha, et rooste hakkab vaikselt maha kuluma."