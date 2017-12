Serviti jätkas Balti liigas võidukalt, Kehra sai tabelisse esimese võidu

Käsipalli Balti liigas mängiti laupäeval kuus põhiturniiri kohtumist, millest Eesti klubid said tabelisse kaks võitu ja kaks kaotust. HC Kehra/Horizon/Pulp&Paper alistas kodusaalis Viljandi HC 32:21 (16:10), Põlva Serviti oli üle Zaporožje ZTR-ist 28:26 (13:12) ning HC Tallinn kaotas Minski SKA-le 27:33 (13:14).

Kehralaste jaoks oli tegu alles esimese võiduga Balti liigas. Viie mänguga kaks punkti kogunud Kehra lükkas A-alagrupi viimasele astmele sama palju silmi omava Viljandi. Kehra homne vastane Dobele ZRHK Tenax on kahe punkti kaugusel. Viljandi sõidab homme Soome, et mängida Riihimäel tiitlikaitsja Cocksiga.

Kehra juhendaja Kaupo Liiva jäi meeskonna esitusega väga rahule

Mäng Kehras algas küll võrdselt, ent seisult 5:5 tegi kodumeeskond 6:0 spurdi ning pages eest. Poolajaks oli edu kuueväravaline, lõpuvileks 32:21. Indrek Normak viskas võitjatele seitse, Abdel Djalil Machou kuus ning Uku-Tanel Laast ja Kaspar Lees viis väravat. Mulkide poolel oli täpseim Robert Lõpp seitsme tabamusega, Madis Parik lisas neli väravat.

"Eks hetkeseisus oli selline tulemus paratamatus," tunnistas Viljandi peatreener Marko Koks. "Keegi meie vigastatud mängijatest terveks ei saanud ning Kehral on palju pikem pink ja enam jõudu hetkel. Kaitse meid kohati veel püsti hoidis, aga rünnakujoonis on nii suure laatsareti puhul olematu. Väga hea partii tegi vastaste väravasuul ka Mikk Aasmaa."

Oma väravavahti tõstis esile ka kehralaste juhendaja Kaupo Liiva. "Ega Rasmus Ots Viljandi postide vahel kehvem polnud, aga me saime ikka väga palju kiirrünnakuid ja kõike ei jõua Rasmusgi tõrjuda. Täna mängisime tõesti hästi, nii kaitses kui rünnakul," sõnas Liiva suure rahuloluga hääles.

"Risti vastupidi eelmise kohtumisega Põlva Coopi vastu, pidas meeskond täna distsipliinist kinni ja viis ellu kõik nii kui plaanitud," rõõmustas Liiva. "Koostöö toimis, meeskonnavaim ja hingestatus olid väga head ehk siis mängisime nii nagu oleme soovinud ja ka pidanuks mängima mitmes eelmiseski kohtumises."

Servitile tähtis võit, HC Tallinnale tubli lahingu järel kaotus

B-alagrupi tippmängus kohtusid Põlvas kaks täiseduga meeskonda - kohalik Serviti ja Zaporožje ZTR. Kevadel vastakuti olles said ukrainlased Balti liiga eelmise hooaja pronksmängus kindla võidu, nüüd pakuti Mesikäpa halli publikule ülimalt tasavägine ja haarav heitlus.

Kohtumise alguses paisutati väravavõrke pea et kordamööda, kuniks 13. minutil ZTR-i 7:6 eduseisus viskas Serviti kolm vastuseta väravat ning haaras mänguohjad. Tasub mainida, et kogu kohtumise jooksul polnud võõrustajatel suuremat kui kolmeväravalist edu, aga ka viigini ukrainlasi ei lastud.

Eriti viimastel minutitel oli ZTR-il mitu võimalust mänguseis viigistada, ent siis hiilgas tõrjetega Eston Varusk. Serviti sai tabelisse neljanda võidu tulemusega 28:26 ja jätkab alagrupiliidrina. Anatoli Tšezlov viskas kodumeeskonna kasuks seitse, Henri Sillaste ja Carl-Eric Uibo viis väravat. Ukrainlaste parim oli kaheksa tabamusega Aleksei Gantšev.

Debütant HC Tallinn võõrustas Kehra spordihoones Balti liiga kolmekordset võitjat Minski SKA-d. Kuigi valgevenelased jätsid koguni kaheksa põhitegijat koju, on igas koosseisus tegu väga tugeva klubiga, kust pidevalt kasvab Valgevene noortekoondislasi ja kes värskelt edenes EHF Cupi alagrupiturniirile.

Jüri Lepa hoolelaused andsid külalistele korraliku lahingu. Tallinn läks 4:2 ette, lasi siis küll visata viis vastuseta väravat, ent võitles uuesti välja viigiseisud 9:9 ja 11:11 ning sai mõni minut enne poolajavilet Rauno Ausi viskest ka 13:12 ette. Avapooltunni võitis siiski SKA 14:13.

Teise poolaja esimesed viis minutit kuulusid aga Minski klubile 6:0! Mängupilt küll võrdsustus, kuid vastaste pikema pingi ning võimsate ja mitmekülgsete mängijate paremus pääses maksvusele ja SKA sai 33:27 võidu. Marko Slastinovski viskas Tallinna kasuks kuus, Markus Viitkar viis ja Veiko Luik neli väravat. Vastastest jäi üleplatsimehe Nikolai Aljohhini arvele üheksa tabamust.

Eesti klubide pühapäevased mängud Balti liigas:

14:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Dobele ZRHK Tenax (Kehras)

16:00 Minski SKA - Põlva Serviti (Põlvas)

16:00 Zaporožje ZTR - HC Tallinn (Kehras)

16:00 Riihimäe Cocks - Viljandi HC (Riihimäel)