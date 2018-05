Serviti asus käsipalli finaalseeriat juhtima

Seotud lood: HC Viljandi võitis käsipalliliigas pronksmedalid

Tänavu on Serviti ja Kehra erinevates sarjades kohtunud seitse korda, võitude seis on 6:1 põlvalaste kasuks. "Kehra on kevadeks heasse hoogu saanud, sügisega võrreldes on kõvasti juurde pandud. Küllap oli noortel treeneritel algus raske, aga nüüd toimetavad nii nemad kui mängijad oluliselt paremal tasemel," tunnustas Musting finaalivastaseid.

"Meie jaoks on tähtsaim oma head seisu ja stabiilset mängupilti hoida," sõnas Serviti peatreener. "Pidime ju juba kuu aega tagasi Balti liiga finaalturniiril täisjõuga mängima ning loodetavasti oleme suutnud seda vormi säilitada. Võtmeks on kindlasti väravavahtide esitus ja kaitse, sest siit algavad omakorda kiirrünnakud. Loomulikult on avamängus finaaliärevus ja -pinge suurem, aga usun, et meil on selliste seeriate kogemusi rohkem."

Kaupo Liiva: Serviti on läbi hooaja võimsas hoos olnud

Loe veel

Mullu alistas Serviti finaalis Kehra mängudega 3:1, tunamullu oldi üle Viljandist ning 2015. aastal läks finaalseeria otsustavasse viiendasse mängu, kus Serviti sai Kehrast jagu alles lisaajal 34:30. Viimane kehralaste tiitlivõit pärineb hooajast 2013/14, mil põlistest konkurentidest oldi üle mängudega 3:1.

"Meile oli väga tähtis, et viimati Balti liiga veerandfinaalis kohtudes Servitist jagu saime," lausus Kehra juhendaja Kaupo Liiva. "Tõestasime endile, et oleme heasse vormi tõusnud ja suudame ka läbi hooaja võimsas hoos olnud põlvalastest üle olla. Aga finaalseeria toob juba uued mängud ja küllap mõlemad meeskonnad plaanivad üllatuskäikegi."

Liiva jaoks on algav finaalseeria esimene treenerirollis ja 28-aastane peatreener tunnistas, et mängija-aastate play-offidega võrreldes on tegu täiesti erineva teemaga. "Loodan siiski, et oleme koos Mart Raudsepaga saanud meeskonna heasse konditsiooni. Kõik mehed on terved ning ainsa murekohana pole meie väravavahid saanud töökohustuste tõttu saanud kõiki treeninguid kaasa teha."