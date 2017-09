Serviti alustas karikavõidu kaitsmist pooliku koosseisuga ja peatreenerita

Koduse käsipallihooaja lükkasid käima Eesti karikavõistlused. Kaheksandikfinaalide avamängus alistas valitsev Eesti meister ja karikavõitja Põlva Serviti esiliigas palliva Viljandi Spordikooli 40:17 (21:9). Korduskohtumine peetakse pea kahe nädala pärast, 19. septembril Põlvas.

Tänavustel Eesti karikavõistlustel osaleb 16 meeskonda ehk kõik meistri- ja esiliigaklubid. Mullu võitis karika Serviti, kes koduses Põlvas toimunud finaalturniiril alistas otsustavas mängus HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 32:30. Kolmanda koha sai Viljandi HC.

Servitil seisab laupäeval ees ülitähtis euromäng Horvaatia klubiga HRK Gorica ja nii sõideti Viljandisse vaid kaheksa mängijaga. Sellest hoolimata saadi avamängus kindel 40:17 (21:9) võit. Raiko Rudissaar viskas Serviti parimana 12, Martin Grištšuk ja Hendrik Varul lisasid 8 väravat. Mulkide täpseim oli Alex Toom 5 tabamusega.

Karikakaitsja peatreener Kalmer Musting ise Viljandisse ei sõitnud, tunnistades, et hetkel on peatähelepanu laupäevasel EHF Cupi kohtumisel: "Pool meeskonda valmistus Põlvas euromänguks, veidi noorem pool tiimist käis Viljandis. Ei jäänud muud üle, prioriteedid on hetkel niipidi."

"Kordusmäng on küll veel ees, aga kindlasti tuleb veerandfinaalis juba kõvem vastane, sest avaringi loos ei tekitanud ühtegi soosikutepaari," arvas Musting. "Meil pole viimastel aastatel karikavõistlustel liiga hästi läinud, kuniks mullu tuli võit. Muidugi tahaks karikavõitu korrata, aga sinnani on veel pikk aeg ja mitu mängu."

Karikavõistlused jätkuvad täna kui ainsas paaris, kus loosi tahtel kohtuvad kaks meistriliigaklubi, lähevad Põlvas algusega kell 18.30 vastamisi kohalik Coop ja mullune finalist HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Järgmisel nädalal saavad nii Eesti meistri- kui karikavõistlused sisse juba täishoo.