Serviti alistas Kehra, Tallinn sai magusa võidu Riiast

Kehra juhendaja Kaupo Liiva tunnistas, et nii puuduliku koosseisuga ja reisilt tulles on Serviti vastu keeruline saada. "Nii Janar Mägi kui Dmõtro Jankovski said enne Balti liiga mänge viga ja nii oli meie koosseis eriti just tagaliinis ikka väga õhuke. Alustasime korralikult, ent siis kadus enesekindlus ja põlvalased tabasid ilmeksimatult. Peame analüüsima ja korrektiivid tegema," tunnistas Liiva.

Pealinlased pöörasid kuueväravalise kaotusseisu võiduks

HC Tallinn läks Riias kohaliku Celtnieksi vastu 3:1 ette, kuid jäi siis 4:8 taha ning 19. minutiks oli kaotusseis kasvanud kuueväravaliseks, 6:12. "Olime suurtes raskustes palli väravasse toimetamisega – meie puhul juba tavaline probleem. Andsime vastasele võimalusi ja nad kasutasid neid hästi," kirjeldas Tallinna peatreener Jüri Lepp avapoolaja sündmusi.

"Siis aga sattus Armis Priskus postide vahel hoogu ja kui väravavaht mängib hästi, süstib see eneskindlust teistessegi. Saime kaitse korda ning seeläbi tuli õnnestumisi rünnakulgi," sõnas Lepp, kelle hoolealused nõelusid vahe kinni ja Markus Viitkari täpse karistusviske läbi said poolajaks tabloole 13:13 viigiseisu.

Pärast vaheaega jätkasid eestlased võimsalt – esimese 13 minutiga tabati kümme korda vastaste kolme vastu ning asuti 23:16 eduseisu. Siis lubati Celtnieks mängu tagasi ja pärast võõrustajate 5:0 vahespurti oli Tallinna edu vaid kaheväravaline, kuid lõpus oldi kindlamad ja võideti 33:26.

Rainer Kelk ja Rauno Aus viskasid võitjate kasuks kaheksa väravat, Viitkar lisas viis ning Robin Oberg neli tabamust. "Täna pääses maksvusele meie parem füüsiline vorm, suutsime vastased ikka väga edukalt üle joosta. Kahju, et mäng nii heitlik välja kukkus, aga samas on hea meel, et mõõn varakult tuli ja lõpuks võidu saime," rõõmustas Lepp.

Marko Koks: saime reisilt kaasa tubli portsu enesekindlust

Laupäeval Celtnieksile nelja väravaga kaotanud Viljandi HC jaoks algas kohtumine Läti meistermeeskonna Dobele Tenaxiga halvimal võimalikul moel. Oma rünnakud ei õnnestunud, vastased tabasid ja mulgid jäid kahemehelisse vähemusse. 0:3 kaotusseisus tabas aga mitu korda Oliver Ruut ning häid tõrjeid tegi Kevin Pajuväli.

Lõunanaabrite juurde sõitnud fännide "võitle, võitle" hüüded innustasid Viljandit lahingut andma, ent pidev vähemuses mängimine – avapoolajal saadi kuus kaheminutilist karistust ning Sergei Rodjukov eemaldati – ei lubanud lätlastele ohtlikuks saada. Vaheajapausile läks Tenax 19:12 eduseisus. Teisel pooltunnil otsustas peatreener Marko Koks mängida rünnakufaasis väravavahita.

Loe veel

Seitsmekesi kuue vastu risk tõi küll mitmeid tühja võrku visatud palle, ent rünnak hakkas toimima ning vahe vähenema. 47. minutil tuli Aleksander Pertelsoni väravast seisuks 24:21, kuid lähemale siiski ei jõutud – Tenax sai 31:26 võidu. Simon Drõgin viskas kaheksa, Ruut kuus ja Mihkel Lõpp viis väravat Viljandi kasuks.

"Võitluse ja mänguisu puudumise üle küll kurta ei saa," ütles mängujärgselt Koks. "Ilmselgelt olime paremad kui nädala sees Serviti vastu ja siit reisilt saime kaasa tubli portsu enesekindlust. Paljudele poistele olid need esimesed rahvusvahelised mängud üldse ning me ei tohiks liigselt tabloole vaadata – positiivset oli tegelikult päris palju."