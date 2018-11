Roosna pikendas võiduseeria 11-mänguliseks, Jaanimaa säras N-Lübbecke võidumängus

HSG Krefeld mängib Saksamaa kolmanda liiga läänetsoonis ning on pärast avavoorus saadud kaotust võitnud nüüd 11 kohtumist järjest. Reedel alistati võõrsil Mendeni SG Sauerland Wölfe 31:28 (14:13), Roosna panustas võidu heaks neli väravat. Krefeld jätkab 22 punktiga liidrina, ent kaotuseta püsiv SGSH Dragons on vaid ühe silma kaugusel.

Roosna: avamängu kaotus tõi meid maa peale tagasi

"Ise hindan praeguse pika seeria ja edu aluseks just avavoorus saadud kaotust," arvas 21-aastane Roosna. "Ütleks nii, et see tõi meid maa peale tagasi. Paberil peetakse meid liiga tugevaimaks tiimiks, aga peame seda igal nädalal platsil üha uuesti ja uuesti tõestama."

Kodusaalis Glockenspitzi spordihallis tunnistab Krefeld vaid võite. "Hooajaks seatigi ühe eesmärgina kodus alistamatuna püsimine ja vähemalt seni oleme ülesandega toime tulnud. Hooaja publikurekord on täismaja 1500 inimest, aga keskmine jääb sinna 900-1000 pealtvaataja kanti," hindas Roosna.

Mullu esines Roosna veel astme võrra kõrgemal, 2. Bundesliga klubi Esseni TUSEM-i ridades, kuid mänguaega nappis ja varakult ehk juba maikuus sõlmis Viljandi käsipalli kasvandik lepingu Krefeldiga. "Tasemevahe on muidugi suur mitmes vallas, alustades mängijate treenitusest ja lõpetades klubide köögipoolega," võrdles Eesti koondislane liigasid.