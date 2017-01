Eesti käsipallikoondise EM-valikturniir jätkub kolmapäeval Põlvas. Võõrustatakse tugevat Türgi koondist, kes kogus kahest mängust Kosovo vastu 3 punkti. Eestil on üks punkt enam, aga järgmisse faasi pääsemiseks vajatakse kahest Türgi-mängust kas ühte võitu või kahte viiki.

EM-valiksarjas on Eesti Türgiga kohtunud seitse korda ja vaid ühel puhul peale jäänud – 1995. aastal alistati türklased Tallinnas Riho-Bruno Bramanise 9 tabamuse toel 24:20. Tänane peatreener Rein Suvi viskas siis Türgi võrku ühe värava. Viimati kohtuti 2012. aasta suvel, EM-miniturniiril vastaste väljakul ja jäädi 35:39 alla.

Rein Suvi: Aeg statistikat korrigeerida

"Osad mängijad on endiselt rivis 4,5-aasta tagusest ajast, aga enamik meie skooritegijaid nagu Dener Jaanimaa ja Mait Patrail kahjuks vigastatute seas. Eks tuleb uutel meestel liidriroll üle võtta ning usun, et on aeg statistikanumbreid veidi korrigeerida," vihjas Eesti koondise juhendaja senisele 1:6 saldole.

"Oleme meeskonnaga rahulikult saanud nii tööd teha kui meeskonnavaimu tugevdada, tehes mitmeid erinevaid asju koos," kirjeldas Suvi. "Eile käisime bowlingut mängimas, täna külastasime lasketiiru, et täpset kätt seal proovile panna ning natuke mõtteid käsipallist eemale viia."

"Treeningutel oleme rõhunud kiirusele ehk siis veelgi nobedamale palli mängupanekule ja kiirrünnakute lihvimisele," lisas peatreener. "Vastaste koosseis on küllalt pikakasvuline, eriti keskkaitses ning see võib meie positsioonirünnakud raskemaks muuta."

Türklaste esindusklubi mängib kõrgel tasemel

Türgi pole küll – nagu Eestigi – kunagi EM-finaalturniirile pääsenud, ent kohalik tippklubi ja koondissegi mitmeid mängijaid andev Istanbuli Besiktas mängib Euroopa Meistrite Liigas. "Kvaliteeti on neil piisavalt, korralikud liidrid Ramazan Döne ja Cetin Celiki näol ka. Lisaks tuuakse keskkaitsesse alati nn. kodustatud horvaat Josip Buljubašic," analüüsis ise Türgi vastu kuuel korral mänginud ja 18 väravat visanud Suvi.

Türgi mängis Kosovo vastu juba novembris, saades 26:22 koduvõidu ja leppides võõrsil 24:24 viigiga. Eesti – Türgi mäng toimub kolmapäeval, 11. jaanuaril, Põlva Mesikäpa hallis, algusega kell 19.30. Kohtumist vilistab Belgia kohtunikepaar Sigurd Thomassen ja Tobias Schmack ning mängu delegaat on Ilmars Kazinieks Lätist.

Eesti koondise koosseis kolmapäevaks: Kristjan Muuga, Eston Varusk, Henri Sillaste, Henri Hiiend, Hendrik Varul (kõik Põlva Serviti), Uku-Tanel Laast, Kaspar Lees (mõl. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Kristo Voika, Rasmus Ots (mõl. Viljandi HC), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti, Rumeenia), Andris Celminš (RK Slovenj Gradec 2011, Sloveenia), Karl Roosna (Esseni TUSEM, Saksamaa), Jürgen Rooba (HSG Nordhorn-Lingen, Saksamaa), Sten Toomla (Grankulla IFK, Soome), Armi Pärt (Massy Essonne HB, Prantsusmaa) ja Robin Oberg (HC Viimsi/Tööriistamarket).