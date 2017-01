Aasta 2017 on alles paar päeva vana, ent Eesti käsipallikoondis alustab teekonda juba 2020. aasta EM-finaalturniiri suunas. Lihtne ei saa retk olema, kuid võimalus esmakordselt finalistide hulka jõuda on Eesti rahvusmeeskonnal suurem kui varem.

2020. aasta EM-finaalturniirile pääsevad ajaloos esmakordselt 24 meeskonda ehk kaheksa võrra enam kui varem. "Valiksõel on mitmekihiline ja keeruline ning kindlasti pole meie koondise teel lihtsaid mänge, aga muidugi on meie uuel käsipallipõlvkonnal võimalus," arvas Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson.

Rein Suvi: tugevad vastased, aga eesmärgiks on võit!

Finaalturniirile pääsevad valikturniiri teise osa kaheksa neljaliikmelise alagrupi kaks paremat meeskonda ja lisaks neli paremat alagruppide kolmanda koha omanikku. Eesti peab aga sinna pääsemiseks ära kasutama ühe kahest võimalusest – võitma valikturniiri esimeses osas oma alagrupi või selles ebaõnnestudes, võitma tänavu juunis toimuva turniiri nimega IHF Trophy Euroopa osavõistluse.

Eesti mängib valikturniiril B-alagrupis, vastasteks Türgi ja Kosovo. Meie koondise konkurendid tegid mängudega algust juba mullu sügisel – Türgi sai 26:22 kodus võidu, ent Kosovos mängiti 24:24 viiki. Nüüd tuleb 12 päeva sees pidamisele ülejäänud neli alagrupimängu.

Eesti koondise peatreener Rein Suvi tunnistas, et vastased on tugevad ja alahinnata neid ei saa. "Aga loomulikult on meie eesmärgiks kohe esimesel katsel valikturniiri teise osa pilet kätte võidelda, nii et soovime alagruppi võita. Suurema pildi kõrval keskendume hetkel siiski avamängule, sest on ääretult tähtis saada hea algus," sõnas Suvi.

Eesti peab hakkama saama Jaanimaata

Kahjuks ei lähe Eesti koondis valikmängudele parimas koosseisus, sest vigastatute hulgas on meie mullune parim käsipallur Dener Jaanimaa, Janar Mägi, Mikk Pinnonen, Karl Toom, Carl-Eric Uibo ja Ardo Puna. Saksamaa Bundesligas mängiva Mait Patraili osalemine vähemalt mõnes valikmängus selgub lähipäevil.

"Maidu puhul on väike tervenemislootus, aga Kosovosse ta kindlasti ei sõida. Ehk saame ta rivisse kodumängudeks," loodab Suvi. "Suurt puudust saame kahtlemata tundma Jaanimaast ja Pinnonenist, ent ka noorema põlvkonna uutest tulijatest nagu Toom või Uibo. Samas annab olukord ehk võimaluse avanemiseks mõnele uuele liidrile.

"Esimene vastane pole nõrkade killast ja suutis arvuka kodupubliku toel Türgiga viiki mängida. Neil on mitmeid pallureid Šveitsi, Saksamaa ja Rootsi klubidest," kirjeldas Suvi. "Väga võimsad liidrid Kosovol puuduvad, pigem on tegu ühtlase, kiire ja liikuva tiimiga. Kaotasime tunamullu võõrsil Kosovole ühe väravaga, aga toonasel turniiril oli vanusepiirang, nii et päris A-koondised siis ei esinenud ning liiga palju sellele mängule pole vaja mõelda."

Avamäng kolmapäeva õhtul Gjakovë's

Eesti meeskond alustas treeningutega täna ja lendab juba homme Kosovo suunas, et Gjakovë linnas kolmapäeval avamäng pidada.

Koondise koosseis: Kristjan Muuga, Eston Varusk, Henri Sillaste, Henri Hiiend (kõik Põlva Serviti), Uku-Tanel Laast, Kaspar Lees (mõl. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Kristo Voika, Rasmus Ots (mõl. Viljandi HC), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti, Rumeenia), Andris Celminš (RK Slovenj Gradec 2011, Sloveenia), Karl Roosna (Esseni TUSEM, Saksamaa), Jürgen Rooba (HSG Nordhorn-Lingen, Saksamaa), Sten Toomla (Grankulla IFK, Soome) ja Armi Pärt (Massy Essonne HB, Prantsusmaa).

Mängukalender (algusajad Eesti aja järgi):

04.01. Kell 20.30 Gjakovë Kosovo – Eesti

08.01. 19.30 Põlva Eesti – Kosovo

11.01. 19.30 Põlva Eesti – Türgi

15.01. 15.00 Ankara Türgi – Eesti