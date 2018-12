Ragnar Klavaniga samal saarel töötav Eesti käsipallur naudib sooja kliimat

Eesti koondise endine mängujuht Mikk Pinnonen siirdus sel suvel veidi üllatuslikultki pallima Itaalia tugevuselt teise sarja ehk Serie A2 nime kandvasse liigasse. "Minu kehatüübi jaoks on tippliigade hooaeg liiga pikk ja kurnav. Siin on eeliseks, et treeningute intensiivsus on madalam, kehas ei teki üleväsimust ja mängimine on pigem nauding kui töökohustus," selgitas mullu Islandi kõrgliigas esinenud Pinnonen.

Pinnonen: ei taha noortelt väärtuslikku mänguaega võtta

"Sel põhjusel loobusin ka koondise esindamisest – ma ei taha ära võtta väärtuslikku mänguaega noorematelt, kel motivatsioon tugev ja ambitsioonid suuremad. Minul enam soovi kuskile tippsarja pääseda pole, sest tean, mida see nõuab. Tugevamates liigades ei anta pisivigastuste väljaravimiseks aega ja see tekitab stressi," sõnas Eesti koondises 171 väravat visanud Pinnonen.

Eestlase koduklubi Sassari Raimond Handball alustas hooaega kaotuse ja viigiga, ent on järgnevalt noppinud kaheksa võitu järjest. Laupäeval alistati kodusaalis vahetu konkurent ja seni kaotuseta olnud Parma Pallamano 32:23 (16:11), Pinnonen panustas kuue tabamusega. Sassari meeskond tõusis 17 punktiga Serie A2 B-grupis teiseks, liider Nonantola Rapidist jäädakse kahe silma kaugusele.

"Esimesed kaks mängu olid tööõnnetused," lausus jaanuari algul 28-aastaseks saav Pinnonen. "Meeskonna eesmärgiks on kõrgliigasse tõusta ja usun sellesse. Oma grupis peame kolme hulka saama, et play-offi jõuda ning seal omakorda finaali pääsema. Meie grupis on tase väga ebaühtlane, kolm esimest oleks Islandi meistriliigas ehk kuskil tabeli lõpus."